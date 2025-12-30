Elizabet Harli u bikiniju otkriva trik za savršenu fotografiju na plaži: Jedan potez mijenja sve

Britanska glumica i manekenka Elizabet Harli (60) još jednom je dokazala da zna kako da privuče pažnju i to uz leopard bikini iz sopstvene kolekcije, ali i praktičan savjet za savršenu fotografiju na plaži.

Nakon Božića, Hali je na Instagramu podijelila fotografiju u kupaćem kostimu leopard printa, pozirajući samouvjereno s rukom na kuku.

Bikini, ukrašen metalnim lancima, dio je njene modne linije “Elizabeth Hurley Beach”, a uz objavu je kratko poručila: “Život je plaža”.

Iako izgleda besprekorno, slavna manekenka iskoristila je priliku da sa pratiocima podijeli profesionalni savjet koji je naučila još na početku karijere.

Prisjetila se snimanja prve naslovnice za američki Vog, kada joj je čuveni fotograf Stiven Majzel otkrio ključ uspješne fotografije na plaži.

- Naučio me koliko je pozadinsko svijetlo važno za laskavu fotografiju na plaži. Do danas se držim tog savjeta - napisala je Harli, uz osmijeh dodajući da upravo zato “pokazuje” svoj novi bikini.

Za razliku od provokativnih fotografija u kupaćim kostimima, na Božić je Harli podijelila znatno opušteniju scenu – fotografiju sa partnerom, muzičarem Bilijem Rejom Sajrusom (64). Par je pozirao u usklađenim crvenim pidžamama sa božićnim motivima, obilježivši prvi zajednički Božić otkako su javno potvrdili vezu.