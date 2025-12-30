Kloi Kardašijan stavila tačku na glasine o bivšem koji ju je varao: Nema pomirenja

Rijaliti zvijezda i preduzetnica Kloi Kardašijan odlučno je demantovala spekulacije da se pomirila sa bivšim partnerom Tristanom Tompsonom, jasno poručivši da između njih ne postoji nikakav romantični odnos.

Glasine su se ponovo pojavile tokom praznika, kada su fanovi primijetili da se Tompsonovo ime našlo na tradicionalnoj medenoj kućici porodice Kardašijan–Džener, iako je prošle godine izostavljeno.

Na kućici su se, između ostalih, našla i imena Timotija Šalamea, partnera Kajli Džener, te Trevisa Barkera, supruga Kortni Kardašijan.

Jedna zabrinuta obožavateljka je komentarisala Kloinu božićnu objavu na Instagramu, upozorivši je da “Tristan neće da se promijeni”.

Kloi je brzo odgovorila.

- Dušo, on je otac moje djece i zauvijek će biti dio naše porodice. Hvala ti na brizi. Vjeruj mi, moja djeca su mi uvijek i zauvijek na prvom mjestu. Nema pomirenja. Srećan Božić - napisala je Kloi.

Kloi (41) i Tristan (34) započeli su vezu 2016. godine, a u martu 2018. objavili su da očekuju kćerku Tru.

Njihova veza je bila obilježena višestrukim skandalima zbog Tompsonove prevare.

Prvi veliki udarac doživjeli su neposredno prije porođaja, kada su se pojavili snimci Tristana s drugom ženom.

Ipak, Kloi mu je dopustila da prisustvuje rođenju kćerke 12. aprila 2018. godine, a par se ubrzo potom pomirio.

Međutim, uslijedili su novi skandali. U februaru 2019. Tompson je navodno poljubio Džordin Vuds, tada najbolju prijateljicu Kajli Džener.

Par se kratko razdvojio, da bi se ponovo pomirio u julu 2020. godine. Godinu kasnije, Instagram model Sidni Čejs tvrdila je da je imala aferu s Tristanom, što je dovelo do još jednog prekida.

Konačan kraj uslijedio je krajem 2021. godine, kada je lični trener Marali Nikols optužila Tompsona da je s njom dobio dijete, što je on kasnije i potvrdio.

Kloi je tada konačno poslušala porodicu i prekinula vezu zauvijek.

Par je u julu 2022. dobio drugo zajedničko dijete, sina Tejtuma, putem surogat-majke. Dijete je začeto u novembru 2021, prije nego što je javno otkriven posljednji Tompsonov skandal.

Prema izvorima bliskim paru, Kloi i Tristan danas imaju isključivo korektan odnos, fokusiran na zajedničko roditeljstvo, bez ikakvih naznaka pomirenja.