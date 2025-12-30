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AMERIČKA GLUMICA

Svini voli kompleksno i sočno: Želim da spasim živote ljudi

Želim da pravim filmove koji će uticati na ljude i, nadam se, spasiti njihove živote - izjavila je za BBC

Američka glumica Sidni Svini. Instagram

E. A.

30.12.2025

Američka glumica Sidni Svini, poznata po ulogama u hitovima poput “Euphoria” i “The White Lotus”, otkriva da želi da njeni filmovi imaju stvarni uticaj na gledaoce, pa čak i da im potencijalno spašavaju živote.

- Želim da pravim filmove koji će uticati na ljude i, nadam se, spasiti njihove živote - izjavila je za BBC.

Ove godine glumica je igrala u psihološkom trileru “The Housemaid” i biografskom filmu o boksu “Christy”, a oba su fokusirana na temu porodičnog nasilja.

Svini ističe da je taj problem široko rasprostranjen i da joj je veoma stalo da ove uloge odigra pažljivo i realno.

- Važno je da film, čak i na komercijalnom nivou, govori o teškoj temi - dodaje 28-godišnja glumica.

Ona kaže da voli kompleksne, sočne, lude i uvijene priče i da joj je “The Housemaid” bio pravi san među projektima.

Film je naišao na pozitivne kritike, a “otvorio” se u Sjevernoj Americi sa 19 miliona dolara, što je ohrabrujuće nakon izazova za Svini u 2025. godini, uključujući kritike zbog reklama za American Eagle.

# SIDNI SVINI
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