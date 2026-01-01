Mini bikini i brutalno tijelo, najzgodnija žena ništa ne krije

Izabel Gular i Kevin Trap slobodno vrijeme provode na Karibima, u jednom luksuznom rizortu, a odatle i dolaze najnoviji i najizazovniji kadrovi poznate manekenke.

Brazilska manekenka Izabel Gular je jedna od najzgodnijih žena današnjice, a ako i dalje ima onih koji u to ne vjeruju, posljednji kadrovi ove ljepotice govore više od hiljadu riječi.

Atraktivna Izabel je napunila 41 godinu i, iako je već penzionisana, ona i dalje plijeni na svakom koraku, pa na njene objave niko nije imun.

Na posljednjim objavam Izabel je pokazala i zbog čega je i dalje jedna od najzgodnijih ljepotica na svijetu.

Manekenka je pozirala u plavom minijaturnom bikiniju i snimala se dok preskače vijaču, pa je i više nego jasno da joj ovakvo tijelo nije “palo s neba”.

Isklesani trbušnjaci su odmah upali u oči, a samo par dana ranije Izabel se pobrinula da bude glavna tema, ovog puta sa svojim izabranikom.

Par se snimio na plaži dok izvode jednu zahtjevnu vježbu, a na glavi imaju kape Djeda Mraza. Tim snimkom su svima čestitali Božić i mnogi su zasigurno ostali bez daha.

- Naša tropska božićna tradicija, želimo vam sve najljepše za praznike - napisala je Izabel ispod objave.