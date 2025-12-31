Breskvica se oprostila od 2025., pozirala u vešu i pokazala go stomak: "Koliko je puta bilo teško…"

Anđela Ignjatović Breskvica vidno zadovoljna ispraća 2025. godinu, a kako i ne bi kada je u njoj ostvarila brojne uspjehe i saradnje, a njene pjesme jedne su od najslušanijih ne samo u Srbiji nego i u regiji.

U zavodljivoj bijeloj kombinaciji, čipkanom donjem vešu i bundici, sa svima je podijelila sljedeću poruku.

– Prije svega, hvala mojim prijateljima i saradnicima, ljudima koji su tu i kad kamera radi i kad se ugasi, koji znaju koliko je puta bilo teško, koliko puta sam sumnjala, ali nikad nisam stala, jer ste vi bili tu. Hvala vam na lojalnosti, strpljenju, radu i vjeri. Hvala na svakoj ideji koja je počela u tišini, a završila se glasno – izrazila je zahvalnost mlada muzička zvijezda.