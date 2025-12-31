Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MLADA MUZIČKA ZVIJEZDA

Breskvica se oprostila od 2025., pozirala u vešu i pokazala go stomak: "Koliko je puta bilo teško…"

Prije svega, hvala mojim prijateljima i saradnicima, ljudima koji su tu i kad kamera radi i kad se ugasi, poručila je Breskvica

Anđela Ignjatović Breskvica. Facebook

A. O.

31.12.2025

Anđela Ignjatović Breskvica vidno zadovoljna ispraća 2025. godinu, a kako i ne bi kada je u njoj ostvarila brojne uspjehe i saradnje, a njene pjesme jedne su od najslušanijih ne samo u Srbiji nego i u regiji.

U zavodljivoj bijeloj kombinaciji, čipkanom donjem vešu i bundici, sa svima je podijelila sljedeću poruku.

– Prije svega, hvala mojim prijateljima i saradnicima, ljudima koji su tu i kad kamera radi i kad se ugasi, koji znaju koliko je puta bilo teško, koliko puta sam sumnjala, ali nikad nisam stala, jer ste vi bili tu. Hvala vam na lojalnosti, strpljenju, radu i vjeri. Hvala na svakoj ideji koja je počela u tišini, a završila se glasno – izrazila je zahvalnost mlada muzička zvijezda.

Anđela Ignjatović Breskvica. Facebook

– A vama, moji fanovi – hvala što ste snaga koja sve ovo nosi. Na svakoj poruci, dolasku, dijeljenju i podršci. Vi ne pratite samo ono što radim, vi vjerujete u ono što jesam. Ovo radimo zajedno. Sretna vam nova 2026. godina, želim da nas mazi i pazi i da bude mnogo ljepša nego prošla. I tek smo počeli – zaključila je uz obećanje. 

# PJEVAČICA
# TIJELO
# ANĐELA IGNJATOVIĆ BRESKVICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.