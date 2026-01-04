Sada je zvanično: Pobjednik Eurosonga vjerio glumicu

Romansa Dav Kameron i Damijana Davida upravo je dobila najljepši mogući nastavak.

Američka glumica i pjevačica, poznata po ulogama na kanalu Dizni, potvrdila je da su frontmen italijanskog rok benda Maneskin i ona vjereni.

Dav (28) je srećne vijesti podijelila na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj ponosno pokazuje vjerenički prsten dok se Damijano i ona gledaju s puno emocija.

“Moj omiljeni dio postojanja”, napisala je uz objavu.

“Srećna Nova godina”, dodala je.

Glasine o vjeridbi pojavile su se još 29. oktobra, kada je Dav viđena u Sidneju sa velikim prstenom na ruci dok je šetala sa Damijanom, ali par tada nije davao izjave.

Vjeridba dolazi ubrzo nakon što su obilježili dvije godine veze.

“Dvije najbolje godine mog života”, napisala je Dav 9. oktobra uz njihove zajedničke fotografije.

- Bar jednom sedmično zaplačem jer je život postao toliko lijep otkako si u njemu. Volim te na način koji se ne može opisati riječima, ali nikad neću prestati da pokušavam. Srećna godišnjica, ljubavi moja - dodala je tada.

Damijano David (26), bivši pobjednik Eurosonga s pomenutim bendom, uzvratio joj je jednako emotivno, poručivši da je njihova ljubav “najbolji dio postojanja”.

Njihova priča počela je 2022. godine na MTV Video Music Awards, gdje su i Kameron i Maneskin bili nominovani za nagradu za najboljeg novog izvođača.

Iako su se tada sreli, kako je Dav kasnije priznala, nisu ni razmijenili riječ.