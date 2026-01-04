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HOLIVUD

Sada je zvanično: Pobjednik Eurosonga vjerio glumicu

Dav (28) je srećne vijesti podijelila na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj ponosno pokazuje vjerenički prsten

Dav i Damjan. Instagram

E. A.

4.1.2026

Romansa Dav Kameron i Damijana Davida upravo je dobila najljepši mogući nastavak.

Američka glumica i pjevačica, poznata po ulogama na kanalu Dizni, potvrdila je da su frontmen italijanskog rok benda Maneskin i ona vjereni.

Dav (28) je srećne vijesti podijelila na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj ponosno pokazuje vjerenički prsten dok se Damijano i ona gledaju s puno emocija.

“Moj omiljeni dio postojanja”, napisala je uz objavu.

“Srećna Nova godina”, dodala je.

Glasine o vjeridbi pojavile su se još 29. oktobra, kada je Dav viđena u Sidneju sa velikim prstenom na ruci dok je šetala sa Damijanom, ali par tada nije davao izjave.

Vjeridba dolazi ubrzo nakon što su obilježili dvije godine veze.

“Dvije najbolje godine mog života”, napisala je Dav 9. oktobra uz njihove zajedničke fotografije.

- Bar jednom sedmično zaplačem jer je život postao toliko lijep otkako si u njemu. Volim te na način koji se ne može opisati riječima, ali nikad neću prestati da pokušavam. Srećna godišnjica, ljubavi moja -  dodala je tada.

Damijano David (26), bivši pobjednik Eurosonga s pomenutim bendom, uzvratio joj je jednako emotivno, poručivši da je njihova ljubav “najbolji dio postojanja”.

Njihova priča počela je 2022. godine na MTV Video Music Awards, gdje su i Kameron i Maneskin bili nominovani za nagradu za najboljeg novog izvođača.

Iako su se tada sreli, kako je Dav kasnije priznala, nisu ni razmijenili riječ.

Sudbina ih je ponovo spojila na MTV VMAs 2023. godine. Damijano ju je pozvao da dođe na njihov koncert u “Madison Square Gardenu”, gdje je bend započinjao svjetsku turneju – i ovoga puta Dav je rekla – DA.

Upravo tu je, daleko od reflektora, njihova romansa polako počela da se razvija.

- Sve je bilo vrlo sporo i oprezno. Osam sati razgovora, kao na intervjuu - prisjetila se Dav u jednom intervjuu.

Par je prvi put zvanično debitovao na crvenom tepihu u februaru 2024. godine na gala večeri Klajva Dejvisa u Beverli Hilsu, pred dodjelu Gremija, a nekoliko mjeseci kasnije zajedno su se pojavili i na Met Gali.

# DAC CAMERON
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