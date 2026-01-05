Suzani zapalili auto ispred zgrade: Sada otkrila detalje

Suzana Mančić do detalja je opisala jezivu situaciju koja joj se dogodila kada joj je ispred zgrade zapaljen automobil. Kako sama kaže, uvjerena je da je riječ o progonitelju koji je sve znao o njoj.

Neispravna instalacija

Iako su je vatrogasci uvjeravali da je uzrok požara neispravna instalacija, Suzana tvrdi da je automobil bio nov i da je takva mogućnost gotovo nemoguća.

– To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Dolazili su vatrogasci i rekli da je u pitanju neispravna instalacija, a auto je bio nov. To je zapalio neko ko je vjerovatno želio da mi se osveti. Možda i da me opomene, vrag bi ga znao. Došla mi je Hitna pomoć jer sam se onesvijestila. Nisam bila u kolima, ali sam čula pucnje. U to vrijeme se dosta pucalo, bilo je mnogo oružja na ulicama. U stvari, to su pucale moje gume koje su eksplodirale. Komšija mi je lupao na vrata i vikao: „Suzana, gori vam auto!“ Mogla je da se zapali i zgrada, jer je auto bio parkiran ispod bora. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i Hitne pomoći, koja mi je dala nešto za smirenje, spriječila je veće posljedice, ali mi nije bilo nimalo prijatno. Jer neko zna gdje živim i gdje mi djeca idu u školu – rekla je Suzana za Hajp.

Parkirala van parkinga

Suzana Mančić je nedavno privukla pažnju prolaznika i tokom šoping-ture u širem centru grada, kada je svoj luksuzni automobil ostavila tik uz trotoar u jednoj od najprometnijih zona.

Prema riječima očevidaca, automobil visokog sjaja odmah je privukao poglede, a bio je parkiran na mjestu jasno označenom kao zabranjeno za zaustavljanje i parkiranje. Kako je trotoar namijenjen pješacima, vozilo je zauzelo veći dio prolaza, zbog čega su neki građani morali da obilaze ulicom.