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LOTO DJEVOJKA

Suzani zapalili auto ispred zgrade: Sada otkrila detalje

Iako su je vatrogasci uvjeravali da je uzrok požara neispravna instalacija, Suzana tvrdi da je automobil bio nov i da je takva mogućnost gotovo nemogu

Instagram

E. A.

5.1.2026

Suzana Mančić do detalja je opisala jezivu situaciju koja joj se dogodila kada joj je ispred zgrade zapaljen automobil. Kako sama kaže, uvjerena je da je riječ o progonitelju koji je sve znao o njoj.

Neispravna instalacija

Iako su je vatrogasci uvjeravali da je uzrok požara neispravna instalacija, Suzana tvrdi da je automobil bio nov i da je takva mogućnost gotovo nemoguća.

– To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Dolazili su vatrogasci i rekli da je u pitanju neispravna instalacija, a auto je bio nov. To je zapalio neko ko je vjerovatno želio da mi se osveti. Možda i da me opomene, vrag bi ga znao. Došla mi je Hitna pomoć jer sam se onesvijestila. Nisam bila u kolima, ali sam čula pucnje. U to vrijeme se dosta pucalo, bilo je mnogo oružja na ulicama. U stvari, to su pucale moje gume koje su eksplodirale. Komšija mi je lupao na vrata i vikao: „Suzana, gori vam auto!“ Mogla je da se zapali i zgrada, jer je auto bio parkiran ispod bora. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i Hitne pomoći, koja mi je dala nešto za smirenje, spriječila je veće posljedice, ali mi nije bilo nimalo prijatno. Jer neko zna gdje živim i gdje mi djeca idu u školu – rekla je Suzana za Hajp.

Parkirala van parkinga

Suzana Mančić je nedavno privukla pažnju prolaznika i tokom šoping-ture u širem centru grada, kada je svoj luksuzni automobil ostavila tik uz trotoar u jednoj od najprometnijih zona.

Prema riječima očevidaca, automobil visokog sjaja odmah je privukao poglede, a bio je parkiran na mjestu jasno označenom kao zabranjeno za zaustavljanje i parkiranje. Kako je trotoar namijenjen pješacima, vozilo je zauzelo veći dio prolaza, zbog čega su neki građani morali da obilaze ulicom.

# SUZANA MANČIĆ
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