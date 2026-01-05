Ne stari: Kejt Hadson ponovo oduševila izgledom

Kejt Hadson (Kate Hudson) bila je jedna od najzapaženijih gošći Palm Springs Film Festivala, održanog 3. januara u Sjedinjenim Američkim Državama.

Američka glumica zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, koja je savršeno istaknula njenu vitku figuru i prirodnu eleganciju. Cijeli izgled dodatno su naglasili suptilni, ali efektni detalji na leđima, koji su dali dozu dramatike bez pretjerivanja.

Kosom podignutom u visoku punđu i nenametljivom šminkom, glumica je ostavila dojam sofisticiranosti i sigurnosti u vlastiti stil. Cjelokupni izgled zaokružila je diskretnim dijamantnim naušnicama, čime je naglasila klasični glamur po kojem je često prepoznatljiva.