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Ne stari: Kejt Hadson ponovo oduševila izgledom

Američka glumica zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim leđima

Kate Hudson. AP

A. P.

5.1.2026

Kejt Hadson (Kate Hudson) bila je jedna od najzapaženijih gošći Palm Springs Film Festivala, održanog 3. januara u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Američka glumica zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini s dubokim dekolteom i otvorenim leđima, koja je savršeno istaknula njenu vitku figuru i prirodnu eleganciju. Cijeli izgled dodatno su naglasili suptilni, ali efektni detalji na leđima, koji su dali dozu dramatike bez pretjerivanja.

Kosom podignutom u visoku punđu i nenametljivom šminkom, glumica je ostavila dojam sofisticiranosti i sigurnosti u vlastiti stil. Cjelokupni izgled zaokružila je diskretnim dijamantnim naušnicama, čime je naglasila klasični glamur po kojem je često prepoznatljiva.

Njen modni izbor izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje su fanovi isticali kako izgleda bolje nego ikad. 

Kate Hudson na Critics Choice Awards-u. AP

Kejt Hadson je i večer kasnije, na dodjeli nagrada Critics Choice Awards 2026., ponovo bila među najupečatljivijim zvijezdama crvenog tepiha, potvrdivši status jedne od najstiliziranijih glumica svoje generacije.

# MODA
# CRVENI TEPIH
# KATE HUDSON
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