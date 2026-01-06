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Spirs se snimala u providnoj haljini i doživjela peh: Pop princeza opet pokazala previše

Našla sam nešto u ormaru. Odlučila sam da objavim. Znate, nikada to ne radim, istakla je Spirs

AP

E. A.

6.1.2026

Pop ikona Britni Spirs objavila je novi plesni video na Instagramu. Plesala je uz pjesmu Kristine Agilere “I Am”, ali je tokom snimka doživjela manji modni peh.

Spirs (44) je nosila providnu haljinu s animal print grudnjakom i gaćicama ispod, dok se vrtjela po sobi.

U jednom trenutku, dok je energično plesala, dogodio se peh.

Grudi su “izletjele”, pa se Spirs zbunila.

Pop princeza je brzo prikrila bradavice emotikonom ružičastog cvijeća, pa je snimak prošao kroz cenzuru i dostupan je i dalje.

U opisu snimka, Spirs je šaljivo komentarisala.

- Našla sam nešto u ormaru. Odlučila sam da objavim. Znate, nikada to ne radim - istakla je Spirs, iako na dnevnom nivou objavi mnoge snimke.

Ovaj plesni video još jednom pokazuje da Britni sa stilom nastavlja da zabavlja fanove.

# BRITNI SPIRS
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