Starleta pokazala kako uživa u luksuzu

Starleta i bivša rijaliti učesnica Deniz Dejm ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako uživa u luksuzu.

Naime, u elegantnom ambijentu, potpuno opuštena i dotjerana, Deniz Dejm je uživala u večeri. Detalj koji je mnogima odmah zapao za oko bila je čaša iz koje je nazdravljala, a koja važi za pravi luksuzni komad. Vrijednost ove skupocjene čaše procjenjuje se na čak 3.000 eura.

Podsjetimo, Deniz Dejm je nedavno šokirala javnost priznanjem da je bila u vezi s muškarcem od 73 godine, a ranije je otvoreno govorila i o zaradi koju ostvaruje prodajom intimnih fotografija.

– Ja bez trista eura ne ustajem iz kreveta. Zarađujem od reklama i jednog sajta za odrasle. Od tog novca planiram da kupim stan u Beogradu – rekla je Deniz gostujući u emisiji „AmiG šou“.

Inače, na temu elitne prostitucije Deniz je govorila i ranije, kada je otkrila da poznaje djevojke koje se nalaze u takozvanim katalozima.

– Mogu da kažem da znam za dosta djevojaka koje se bave erotskim radom, ali ja to nikada ne bih iznosila u javnost. To nije moj stil da zbog nekoliko pregleda otkrivam tuđe priče – to je njihova stvar. Ne osuđujem erotski rad, neka radi ko šta hoće. Imam drugaricu u Evropskoj uniji, gdje je to legalno. Kod nas je to zabranjeno i ima mnogo loših iskustava s klijentima. Ja to ne bih mogla da radim. Ja radim s kim hoću i kada hoću. Ja sam sponzoruša i to otvoreno priznajem. Volim bogate i jake muškarce. Zašto bih trošila svoj novac kada muškarac može da mi plati – izjavila je ranije Deniz Dejm.