Nikol Šerzinger vrelim videom izazvala buru na mrežama: Molim univerzum za strpljenje

Pjevačica Nikol Šerzinger uživa na plaži, kao i obično kada se radi o njoj, a bikini je skoro jedina stvar koju nosi preko cijele godine. Ili se bar tako čini ako gledate njene svakodnevne objave na društvenim mrežama.

S obzirom na to da uživa na plaži zajedno sa partnerom Tomom Evansom, Nikol je riješila da malo “začini” sve i smanji dosadu.

Pjevačica se snimala u bikiniju (naravno), i plesom pokušala da odgovori na čuveno pitanje “kad će svadba”.

U jednom trenutku joj se pridružio i Evans, zajedno su otplesali svoju koreografiju, dok je Nikol u opisu objave kratko ostavila “molim univerzum za strpljenje”.

Niko nije previše razmišljao o tome da li će pjevačica ikada reći sudbonosno “da”, naročito kada je ponovo pokazala svoju figuru u bikiniju.

Preplanula i zgodna – bila je važnija od svega ostalog, pa je bilo jasno da o vjenčanju još uvijek ne želi da razmišlja ili, jednostavno, nema vremena.

Nikol Šerzinger ove godine puni 48, ali svi se slažu da izgleda bar deset godina mlađe i još uvijek je bez konkurencije.