Od starlete do spisateljice: Evo kako je Ava izgledala prije 9 godina na promociji knjige

Prije devet godina Ava Karabatić (37) u Osijeku je predstavila svoj spisateljski prvijenac, autobiografiju „Ja Nomad“. Knjiga je izazvala veliko interesovanje javnosti, ponajviše zbog njenog prepoznatljivog javnog imidža, ali i zbog tema kojima se bavi.

Autobiografija „Ja Nomad“ donosi lični pregled njenog života – od odrastanja i porodičnog okruženja, preko školovanja i umjetničkih interesovanja, do javnog djelovanja i medijske prisutnosti. Karabatić u knjizi obrađuje pitanja identiteta, samopouzdanja, društvenih očekivanja i položaja mladih žena u savremenom društvu, s posebnim naglaskom na lična iskustva i životne lekcije.

Predstavljanje u Osijeku bilo je jedno od prvih javnih promotivnih događanja vezanih za knjigu i okupilo je brojne posjetioce, uglavnom mlađu publiku. Događaj je protekao u znaku razgovora o pisanju, životnim izazovima i važnosti samoprihvatanja, a autorica se tom prilikom predstavila kao spisateljica, a ne isključivo kao medijska ličnost.



