Kajli Džener objavila seriju fotki, jedan detalj odmah je zapeo za oko

Kajli Džener na putovanja ne ide bez stila, a to dokazuje i njena prtljaga čija vrijednost premašuje 130.000 dolara (oko 110.000 eura). Reality zvijezda i poduzetnica podijelila je na Instagramu seriju fotografija iz prošle godine uz opis:

– “Izgubila sam puno svojih slika iz 2025., ali evo nekoliko.”

Među snimkama prijatelja, porodice i trenutaka iza kulisa, našla se i fotografija tri komada vrlo posebne crne prtljage.

Dvije Birkinice i Chanelov kovčeg

Kako piše Page Six, potpuno crni trio sastojao se od dvije mat Hermes Birkin torbe od krokodilske kože i jednog prošivenog kožnog Chanel kovčega na kotačiće.

Veća od dvije torbe je predimenzionirani model Haut à Courroies, koji je zapravo prethodio slavnoj Birkin torbi. Originalno je dizajniran još 1892. godine za nošenje sedla i jahaćih čizama. Identičan stil prodat je na aukciji u kući Christie's 2019. godine za 72.000 dolara (oko 61.400 eura).

Manja torba je model Birkin 35 – češća, ali i dalje izuzetno rijetka i tražena veličina – čija se vrijednost procjenjuje na oko 56.000 dolara (oko 47.800 eura). Džener često putuje s ovim modelom u raznim bojama i egzotičnim materijalima.

Chanelov kovčeg na kotačiće podsjeća na reviju Karla Lagerfelda za proljeće/ljeto 2016. godine, kada je taj stil prvi put predstavljen.

Najlonska verzija

Najlonska verzija danas se može kupiti za 6000 dolara (oko 5000 eura), dok je kožna dostupna za 4600 dolara (oko 4000 eura), no model koji posjeduje Kajli Džener iz kolekcije je za 2025. godinu.

Ova prtljaga savršeno se uklapa u njenu poznatu dizajnersku kolekciju. Kozmetička mogulica poznata je po svojoj opsežnoj kolekciji torbica, a ranije se već hvalila brojnim Birkin i Chanel komadima u raznim veličinama. Možemo samo zamisliti što se tek krije unutar ove skupocjene prtljage.