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DRUŠTVENE MREŽE

Džesika Alba objavila romantični video s 11 godina mlađim dečkom

Polako ulazimo u prvi ponedjeljak nove godine i osjećamo se napunjeno, prizemljeno i prisutno, napisala je Alba uz objavu

Instagram

E. A.

6.1.2026

Džesika Alba je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s početka 2026. godine, a među njima se našao i kratak video u kojem razmjenjuje nježnosti s dečkom, glumcem Danijem Ramiresom.

- Polako ulazimo u prvi ponedjeljak nove godine i osjećamo se napunjeno, prizemljeno i prisutno - napisala je Alba uz objavu.

U galeriji od 20 fotografija posebno je pažnju privukao video u kojem se 44-godišnja Džesika i 33-godišnji Dani smiješe i razmjenjuju poljubac. Snimak traje svega nekoliko sekundi, ali je bio dovoljan da pokaže koliko su opušteni i zaljubljeni – Ramires je glumicu nježno poljubio u obraz.

Čini se da je par u tom trenutku uživao u japanskom restoranu, a na stolu ispred njih nalazio se tanjir sa sašimijem.

- Zahvalna sam za sanjivi posljednji tjedan 2025. godine, ispunjen nekim od mojih omiljenih stvari. Uspomene koje ću zauvijek čuvati – srce puno, duša otvorena i spremna za 2026. - dodala je Alba.

Osim romantičnih trenutaka, glumica je objavila i snimke raskošnog vatrometa, kao i fotografije s plaže u Meksiku, gdje pozira u bikiniju leopard uzorka u luksuznom odmaralištu One&Only Palmilla u Los Kabosu.

# DŽESIKA ALBA
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