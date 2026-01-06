Loreta Jang i tajna koja je potresla Holivud: Silovao je kolega





Loreta Jang imala je 22 godine kada se na snimanju filma „Zov divljine“ dogodilo nešto što je tek decenijama kasnije smjela da nazove silovanjem. Njihov intimni odnos rezultirao je rođenjem djevojčice, koju je glumica usvojila i odgajala kao svoju usvojenu kćerku.

Skandal između Lorete Jang i Klarka Gejbla ostao je jedan od najmračnijih i najtužnijih tajni zlatnog doba Holivuda. Ispod blistavih haljina i osmeha sa velikog platna krila se pažljivo orkestrirana laž koja je štitila moćnog muškarca i primorala ženu i njenu kćerku na decenije ćutanja.

Loreta Jang bila je savršena za holivudske studije: lijepa, pobožna, zdrava i harizmatična. Rođena 6. januara 1913. godine, na filmu se pojavila već sa četiri godine i svojim talentom i ljepotom stare škole oduševljavala je publiku. Preživjela je prelazak sa nemih na zvučne filmove, a 1947. godine osvojila je Oscara za film „Farmerova kćerka“.

Klark Gejbl, tada kralj Holivuda, bio je poznat po burnom privatnom životu, a njihovo snimanje 1935. godine dovelo je do incidenta koji studiji nisu željeli da otkriju. Loreta je otkrila da je trudna, ali je filmski studio zataškao cijelu priču kako bi zaštitio Gejblov imidž. Pobožna katolkinja, Loreta je odbila abortus, uprkos pritisku i potencijalnoj smrti karijere.

Kako bi sve prikrili, Loreta je otišla „na odmor“, porodila se i vratila se sa usvojenom djevojčicom iz sirotišta, dok je štampa vjerovala da je sve u redu. Loretina kćerka, Džudi Luis, odrasla je u laži, a njeno lice jasno je odavalo sličnost sa Gejblom.

Loreta je cijeli život odgajala Džudi iz sjene, balansirajući između ljubavi i poricanja, dok je javnost slavila Gejbla kao holivudskog idola. Istina je izašla na vidjelo tek kada je Džudi napunila 23 godine. Klark Gejbl nikada nije priznao Džudi niti joj pružio podršku. Loreta je umrla 2000. godine, a Gejbl 1960.

U memoarima „Neobično znanje“ iz 1994. godine, Džudi Luis otkrila je detalje tajnosti i bola kroz koje je prolazila. Loreta joj je konačno priznala da je na snimanju 1935. godine bila žrtva silovanja, iako je tada još uvijek nije imala riječi da to pravilno nazove. Džudi je preminula 2011. godine, ali je njen glas, oblikovan mukom i lažima, na kraju progovorio istinu.