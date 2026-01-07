Kajli Džener raskošna u bikiniju, nakit zasjenio čak i seksepil: Vrijedi više od 50.000 dolara

Kajli Džener započela je 2026. u velikom stilu.

Na seriji fotografija uz bazen, koje je objavila na svom Instagram profilu, rijaliti zvijezda pozirala je u metalik bikiniju, upotpunjenom raskošnim nakitom.

Bikini nije bio jedini detalj koji je blistao – Kajli je nosila dva Cartier komada iz linije Panthère: minđuše i prateću ogrlicu.

Vrijedan je, kako pišu američki mediji, oko 57.000 dolara.

Kajli DženerKajli Džener

- Ljeto zauvijek - napisala je ispod jednog od provokativnih selfija.

Pratioci su ostali zatečeni prizorom, a Kajli je još jednom potvrdila da je kraljica seksepila – i luksuza.