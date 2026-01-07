Sidni Svini potpuno gola na naslovnici, podsjeća na Merilin Monro

Sidni Svini (28) pokazala je najhrabrije izdanje do sada za W Magazine.

I to u izdanju “Annual Best Performances Issue”, objavljenom danas.

Glumica je pozirala potpuno naga, noseći samo zapanjujuću ogrlicu iz linije “Chopard Haute Joaillerie”.

Njen plavi bob, koji je premijerno pokazala na crvenom tepihu AFI Festa tokom premijere filma “Christy” u Los Anđelesu 25. oktobra, stilizovan je u kovrdže inspirisane legendarnim izgledom Merilin Monro.

U intervjuu za W Magazine, nominovana glumica za Emi otvoreno je govorila o odvajanju sebe od uloga nakon snimanja, posebno poslije biografskog filma o legendarnoj bokserski Kristi Martin.

“Uvijek sam trenirala da se što više odvojim od likova i da svoje misli ili sjećanja ne unosim u scenu. To mi omogućava da znam da lik proživljava te trenutke, osjećaje i situacije – a ja ne. Kada kažu: ‘Rez’ – mogu jednostavno da izađem iz toga i vratim se u tijelo Svini” rekla je Sidni.

Ona je komentarisala nedavno glasine o plastičnim operacijama.

U decembarskom intervjuu za Allure, demantovala je bilo kakve zahvate.

- Tako se plašim igala, ne možete ni zamisliti - istakla je.

Da dodatno naglasi svoju poruku, glumica iz serije “Euphoria” reagovala je na poređenja kako je izgledala kao tinejdžerka i kako izgleda sada.

- Ne možete uporediti moju fotografiju sa 12 godina s fotografijom sa 26, uz profesionalnu šminku i svijetlo! Naravno da ću izgledati drugačije. Svi na društvenim mrežama su ludi - kazala je Svini.