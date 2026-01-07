Zagolicala maštu u donjem rublju: Rijana je zbog ovih objava s razlogom kraljica provokacija

Rijana, planetarno popularna pjevačica, poduzetnica i majka troje djece, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama.

Na profesionalnim fotografijama pozira u senzualnim izdanjima, odjevena u crveno i cvjetno donje rublje, uz estetiku inspirisanu antičkom Grčkom. Uz objavu je napisala: „Afrodita je bila opasna“, najavljujući novu kolekciju za Valentinovo svog brenda Savage X Fenty pod nazivom Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite, koja slavi snagu i ljepotu žene.

Rijana uspješno balansira između obiteljskog života i poslovnog carstva. U rujnu 2025. godine, ona i partner Ej$Ep Roki dobili su treće dijete, kćerkicu Roki Iriš. Brend Savage X Fenty poznat je po inkluzivnosti i slavljenju različitosti tijela, a kampanja je izazvala snažnu podršku fanova širom svijeta, posebno iz Brazila.

Dok njeni modni i kozmetički brendovi Fenti Bjuti i Fenti Skin nižu uspjehe, fanovi iščekuju njen povratak glazbi. Deveti studijski album, poznat pod kodnim imenom R9, očekuje se 2026. godine, uz najavu da nova muzika neće biti komercijalna, već će predstavljati njen umjetnički razvoj. Rihanna planira i veliku svjetsku turneju kojom bi obilježila desetu godišnjicu albuma Anti.