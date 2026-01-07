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MANEKENKA

Ona je zavela najtraženijeg frajera u Holivudu

Kako izgleda ljepotica koja je osvojila jednog od najpoželjnijih muškaraca na svijetu, pogledajte u našoj galeriji

Australska manekenka Inka Vilijams - Avaz
Inka Vilijams - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. A.

7.1.2026

Manekenka Inka Vilijams (25) trenutno uživa na romantičnom odmoru u Kostariki sa svojim partnerom, holivudskim glumcem Čeningom Tejtumom (45). Par, koji dijeli gotovo 20 godina razlike u godinama, na fotografijama koje ovih dana obilaze svijet izgleda zaljubljeno kao prvog dana, a uskoro će proslaviti i svoju prvu godišnjicu veze.

Inače, glasine o vezi ovog para počele su početkom 2025. godine, a prvi put su viđeni zajedno na pre-Oskar žurki u Los Anđelesu u februaru te godine. Vezu su zvanično potvrdili na društvenim mrežama u aprilu 2025., kada je Inka na Instagramu objavila emotivnu poruku na Tatumov 45. rođendan, nazivajući ga „najljepšim, najljubaznijim i najsmješnijim čovjekom“.

Kako izgleda ljepotica koja je osvojila jednog od najpoželjnijih muškaraca na svijetu, pogledajte u našoj galeriji.

# INKA VILIJAMS
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