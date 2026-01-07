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GLUMICA

Longoria u sportskom pripijenom kompletiću užarila društvene mreže fotkom iz teretane

U opuštenom izdanju, bez pretjeranog glamura, Longoria je pokazala koliko joj je redovna tjelovježba važan dio svakodnevice

Instagram

E. A.

7.1.2026

Eva Longoria oduševila je obožavatelje novom fotografijom na kojoj je pokazala besprijekornu figuru i zavidnu formu.

Slavna glumica na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz privatne teretane, na kojoj pozira u tamnoplavom sportskom kompletu, ističući svoju disciplinu i mladolik izgled.

U opuštenom izdanju, bez pretjeranog glamura, Longoria je pokazala koliko joj je redovna tjelovježba važan dio svakodnevice. Fotografija je brzo privukla pažnju fanova, koji su je u komentarima zasuli komplimentima, ističući njenu energiju i posvećenost zdravom životu.

Poznata glumica već je više puta naglasila koliko joj je važno brinuti o zdravlju i ravnoteži između privatnog i poslovnog života, a ovakva izdanja potvrđuju da se trud itekako isplati. Eva Longoria još jednom inspirira mnoge da novu godinu započnu aktivno i s osmijehom.

# EVA LONGORIA
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