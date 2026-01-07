Longoria u sportskom pripijenom kompletiću užarila društvene mreže fotkom iz teretane

Eva Longoria oduševila je obožavatelje novom fotografijom na kojoj je pokazala besprijekornu figuru i zavidnu formu.

Slavna glumica na društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz privatne teretane, na kojoj pozira u tamnoplavom sportskom kompletu, ističući svoju disciplinu i mladolik izgled.

U opuštenom izdanju, bez pretjeranog glamura, Longoria je pokazala koliko joj je redovna tjelovježba važan dio svakodnevice. Fotografija je brzo privukla pažnju fanova, koji su je u komentarima zasuli komplimentima, ističući njenu energiju i posvećenost zdravom životu.

Poznata glumica već je više puta naglasila koliko joj je važno brinuti o zdravlju i ravnoteži između privatnog i poslovnog života, a ovakva izdanja potvrđuju da se trud itekako isplati. Eva Longoria još jednom inspirira mnoge da novu godinu započnu aktivno i s osmijehom.