Glumica uživa u samačkom životu: Ženo, trebalo je ranije da raskineš

Glumica Nina Dobrev postala je prava zvijezda društvenih mreža i to tek nakon raskida vjeridbe. Iako je uvijek plijenila izgledom, čini se da nije bilo toliko aktivna, a ni provokativna na društvenim mrežama sve dok nije raskinula sa Šonom Vajtom.

Zvijezda “Vampirskih dnevnika” je objavila niz fotografija sa odmora, što je ranije bila prava rijetkost da se nađe na njenom profilu.

- Neki stari, neki novi prijatelji, sada su svi najbolji prijatelji - napisala je ona u opisu objave.

Najprije je u objavama pokazala nekoliko haljina koje ističu figuru, a našla se poneka i u bikiniju, čisto da zagolica maštu.

- Toliko si zgodna da me boli glava”, “Prija ti samački život”, “Raskid je nešto najbolje što ti se desilo - bili su samo neki od komentara.

Nina Dobrev i Šon Vajt su u vezi bili pet godina i taman kada su svi očekivali svadbena zvona, saopštili su da raskidaju.

Navodno, Nina još uvijek želi da bude posvećena karijeri i nije spremna za porodicu, dok Vajt ima drugačije planove za budućnost.