Ella Dvornik iznenadila objavom, ovo niko nije očekivao: "Prestanite pisati mom dečku"

Influencerica Ella Dvornik otkrila je koju poruku je dobila na Instagramu od jedne djevojke.
- Imala sam smiješnu anegdotu. Inače, kada me ljudi zaprate, onda prođem kroz listu i napišem: 'Hvala što pratite' ili 'Sretna Nova godina', ovisno koji je dan u godini, nebitno. I kad imam vremena, prođem kroz poruke da vidim što mi ljudi pišu. Ne uspijem uvijek sve pročitati, ali ono što mi je na vrhu - to vidim - rekla je Ella.
- Uglavnom, prolazim kroz poruke i neka cura mi je napisala u poruci: 'Poštovana gospođo Dvornik, molim vas da prestanete slati poruke mom dečku'. I onda sam se sjetila, vjerojatno me čovjek zapratio pa je dobio poruku dobrodošlice - dodala je i zaključila: "Recite svom dečku da ne prati druge cure."
Njena objava iznenadila je i nasmijala mnoge. Inače, Ella se nedavno osvrnula na 2025. godinu.
- Prvo, red je da se zahvalimo svemu u 2025. Pa ću se zahvaliti vama koji ovo čitate, koji ste tu i koji ste prošli sve moje životne faze sa mnom, hvala vam! Drugo, moram napomenuti i ovo će zvučati čudno, ali 2025. mi je bila najsretnija godina u mom životu. A tu računam više faktora. Iako je bilo godina prije gdje su mi se dešavale bolje stvari i životne promjene, desile bi se jedna dvije, a nekad su loše stvari te godine prevagnule te bolje - pa kad sve izračunam i izvažem, 2025. godina je bila prva godina u mom životu (koje se sjećam) da se istovremeno više bitnih faktora posložilo (i ništa se loše nije desilo) - napisala je tad.