Ella Dvornik iznenadila objavom, ovo niko nije očekivao: "Prestanite pisati mom dečku"

Influencerica Ella Dvornik otkrila je koju poruku je dobila na Instagramu od jedne djevojke.

- Imala sam smiješnu anegdotu. Inače, kada me ljudi zaprate, onda prođem kroz listu i napišem: 'Hvala što pratite' ili 'Sretna Nova godina', ovisno koji je dan u godini, nebitno. I kad imam vremena, prođem kroz poruke da vidim što mi ljudi pišu. Ne uspijem uvijek sve pročitati, ali ono što mi je na vrhu - to vidim - rekla je Ella.

- Uglavnom, prolazim kroz poruke i neka cura mi je napisala u poruci: 'Poštovana gospođo Dvornik, molim vas da prestanete slati poruke mom dečku'. I onda sam se sjetila, vjerojatno me čovjek zapratio pa je dobio poruku dobrodošlice - dodala je i zaključila: "Recite svom dečku da ne prati druge cure."