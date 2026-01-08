Video / Influenserice oduševile, zapjevale Halidov hit: "Nismo Hrvatice ali..."

Naime, dvije influenserice koje prati po nekoliko stotina hiljada folovera, oduševile su fanove širom regiona zapjevavši veliki hit legendarnog Halida Bešlića "U meni jesen je".

Influenserice afroameričkog porijekla, Esther i Alicia Ava (Awa), objavile su na svojim društvenim mrežama zanimljiv videosnimak.

Video je već pregledalo pola miliona ljudi, a komentari se nižu jedan za drugim.

One su istakle u videu da nisu Hrvatice, ali da mogu zapjevati. Ovom objavom su ujedno čestitale i Novu godinu svim pratiteljima.

Pored toga, ovo nije prvi put da Esther zapjeva na našem jeziku, te je prije nekoliko dana objavila video kako pjeva pjesmu Lepe Brene uz komenatar: "Nisam Bosanak, ali...".