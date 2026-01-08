Nakon teške borbe s rakom hrabra ljepotica progovorila o najtežoj godini života

Bjanka Balti, italijanski supermodel i jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, na društvenim je mrežama otvorila dušu i iskreno progovorila o godini punoj boli, straha i snage. Bjanka je 2024. godine otkrila da boluje od karcinoma jajnika. Nakon što je prošla kroz hemoterapije i suočila se s brojnim izazovima, sada se u emotivnoj objavi na društvenim mrežama osvrnula na godinu iza sebe – 2025. godinu koju je nazvala svojom najtežom dosad.

Bjanka je 2024. godine otkrila da boluje od karcinoma jajnika . Instagram Bjanka je 2024. godine otkrila da boluje od karcinoma jajnika . Instagram

Objavu je popratila intimnim fotografijama iz bolničkih dana, ali i trenucima iz privatnog života, a svaka od njih bila je popraćena snažnim porukama. “2025. je bila teška. Najprije sam prošla posljednje dvije hemoterapije. Moje tijelo bilo je gurnuto do krajnjih granica prije nego što je godina uopšte uhvatila svoj ritam.” Bjanka je iskreno progovorila i o emocionalnom izazovu veze na daljinu. “Šesnaest mjeseci provela sam u vezi na daljinu s Alesandrom. Voljeti nekoga ko je tako daleko nešto je što ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju.” Poseban trenutak bila je i matura njene kćerke Matilde. - Matilde je završila srednju školu i zakoračila u svoj život. Nikada nisam bila ponosnija, niti svjesnija koliko će mi nedostajati život s njom - rekla je. Dotakla se i profesionalnih razočaranja koja su ju pogodila tokom oporavka.