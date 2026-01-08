Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTVORILA DUŠU

Glumica optužuje bivšeg muža za prevaru i zavisnost od seksa: Oženio se asistentkinjom, evo kako izgleda

Prema njenim riječima, bivši suprug ju je varao sa bezbroj ljudi

Glumica Leven Rambin. Instagram

E. A.

8.1.2026

Glumica Leven Rambin, poznata po ulozi Odri Džejms u hit seriji “Vatrena zemlja”, javno je iznijela teške optužbe na račun bivšeg partnera, tvrdeći da ju je varao i da je zavisan od seksa.

Prema njenim riječima, bivši suprug ju je varao sa bezbroj ljudi, a zatim se oženio asistentkinjom s kojom su ranije zajedno radili.

- Pitala sam je da li se ikada nešto desilo između njih, a ona je rekla da nije, čak i nakon što sam pronašla sve mejlove i privatne poruke - ispričala je Rambin.

- Danas su u braku - kazala je.

Iako nije direktno imenovala osobu na koju se optužbe odnose, brojni pratioci su u komentarima podsjetili da je Rambin ranije bila udata za glumca Džima Paraka, poznatog po ulogama u serijama “Prava krv” i “Natprirodno”.

Džim sa trenutnom suprugom. Instagram

Komentari ispod objave brzo su se nizali – od šokiranih reakcija i nagađanja, do poruka podrške.

- Žao mi je što si morala kroz to da prolaziš - napisao je jedan korisnik, dok su drugi tražili još detalja o priči.

Glumica sa trenutnim mužem. Instagram

Parak se ponovo oženio 2022. godine, dok se Rambin u julu prošle godine udala za fotografa Dosona Smita.

Džim Parak i Leven Rambin vjenčali su se 2015. godine u Teksasu, a razveli dvije godine kasnije.

# LEVEN RAMBIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.