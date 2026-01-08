Glumica optužuje bivšeg muža za prevaru i zavisnost od seksa: Oženio se asistentkinjom, evo kako izgleda

Glumica Leven Rambin, poznata po ulozi Odri Džejms u hit seriji “Vatrena zemlja”, javno je iznijela teške optužbe na račun bivšeg partnera, tvrdeći da ju je varao i da je zavisan od seksa. Prema njenim riječima, bivši suprug ju je varao sa bezbroj ljudi, a zatim se oženio asistentkinjom s kojom su ranije zajedno radili.

- Pitala sam je da li se ikada nešto desilo između njih, a ona je rekla da nije, čak i nakon što sam pronašla sve mejlove i privatne poruke - ispričala je Rambin. - Danas su u braku - kazala je. Iako nije direktno imenovala osobu na koju se optužbe odnose, brojni pratioci su u komentarima podsjetili da je Rambin ranije bila udata za glumca Džima Paraka, poznatog po ulogama u serijama “Prava krv” i “Natprirodno”.

Džim sa trenutnom suprugom . Instagram Džim sa trenutnom suprugom . Instagram

Komentari ispod objave brzo su se nizali – od šokiranih reakcija i nagađanja, do poruka podrške. - Žao mi je što si morala kroz to da prolaziš - napisao je jedan korisnik, dok su drugi tražili još detalja o priči.

Glumica sa trenutnim mužem . Instagram Glumica sa trenutnim mužem . Instagram