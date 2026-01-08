Dženifer Lorens: Radije snimam seksualne scene s glumcima koje ne poznajem

Dženifer Lorens otvoreno je govorila o anksioznosti tokom snimanja filmova i zašto joj je lakše da snima seksualne scene s glumcima koje ne poznaje.
Tokom razgovora o svom najnovijem filmu “Die My Love”, 35-godišnja glumica je u intervjuu otkrila da često osjeća anksioznost prije početka snimanja i da preferira da najneugodnije scene obavi s nekim novim.
Za potrebe filma “Die My Love” ona je već prvog dana snimila seks scenu sa Robertom Patinsonom, što je, kako kaže, bilo “lakše” jer se njih dvoje tada nisu poznavali.
- Zapravo je bilo lakše na taj način, jer Rob i ja se nismo poznavali, što je nekako bolje, znaš - objasnila je Lorens.
Uporedila je ovo iskustvo sa snimanjem intimnih scena u filmu “The Hunger Games” sa prijateljem Džošom Hačersonom.
- Morali smo da se ljubimo, a to je… Zamislite. Raditi s nekim koga ne poznaješ je bolje - ponovila je.
Ovo nije prvi put da otvoreno govori o anksioznosti.
U novembru je za People priznala da je imala jako lošu postporođajnu anksioznost nakon rođenja drugog djeteta sa suprugom Kukom Marunijem.
- Pomislila sam da je svaki put kad spava mrtav. Mislila sam da plače jer mu se život ne sviđa, ili ja, ili porodica. Mislila sam da sve radim pogrešno i da ću uništiti djecu - požalila se zvijezda ranije.