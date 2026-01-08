Dženifer Lorens: Radije snimam seksualne scene s glumcima koje ne poznajem

Dženifer Lorens otvoreno je govorila o anksioznosti tokom snimanja filmova i zašto joj je lakše da snima seksualne scene s glumcima koje ne poznaje. Tokom razgovora o svom najnovijem filmu “Die My Love”, 35-godišnja glumica je u intervjuu otkrila da često osjeća anksioznost prije početka snimanja i da preferira da najneugodnije scene obavi s nekim novim.

Za potrebe filma “Die My Love” ona je već prvog dana snimila seks scenu sa Robertom Patinsonom, što je, kako kaže, bilo “lakše” jer se njih dvoje tada nisu poznavali. - Zapravo je bilo lakše na taj način, jer Rob i ja se nismo poznavali, što je nekako bolje, znaš - objasnila je Lorens.

Dženifer Lorens i Robert Patison . AP Dženifer Lorens i Robert Patison . AP