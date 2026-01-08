Nejmarova bivša zavela zgodnog pjevača: Fotke potvrdile višemjesečna šuškanja

Holivud bruji o novoj romansi – svjetska muzička zvijezda Šon Mendes i brazilska glumica Bruna Markezine uhvaćeni su u vrlo prisnim trenucima koji ne ostavljaju mnogo prostora za sumnju da je rođen novi celebrity par.

Pjevač i glumica viđeni su 7. januara u Los Angelesu tokom zajedničke kupovine, gdje su paparazzi zabilježili njihovu bliskost. Opušteni i nasmijani, nisu skidali pogled jedno s drugog, a pažnju su posebno privukli nježni zagrljaji i intimni trenuci koje nisu pokušavali sakriti.

Na fotografijama snimljenim unutar trgovine Bruna se naslanja na Šona, dok je on grli oko struka, a na jednoj od najupečatljivijih snimki gotovo dodiruju čelima, razmjenjujući osmijehe.