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HOLIVUD ROMANSA

Nejmarova bivša zavela zgodnog pjevača: Fotke potvrdile višemjesečna šuškanja

Pjevač i glumica viđeni su 7. januara u Los Angelesu tokom zajedničke kupovine

E. A.

8.1.2026

Holivud bruji o novoj romansi – svjetska muzička zvijezda Šon Mendes i brazilska glumica Bruna Markezine uhvaćeni su u vrlo prisnim trenucima koji ne ostavljaju mnogo prostora za sumnju da je rođen novi celebrity par.

Pjevač i glumica viđeni su 7. januara u Los Angelesu tokom zajedničke kupovine, gdje su paparazzi zabilježili njihovu bliskost. Opušteni i nasmijani, nisu skidali pogled jedno s drugog, a pažnju su posebno privukli nježni zagrljaji i intimni trenuci koje nisu pokušavali sakriti.

Na fotografijama snimljenim unutar trgovine Bruna se naslanja na Šona, dok je on grli oko struka, a na jednoj od najupečatljivijih snimki gotovo dodiruju čelima, razmjenjujući osmijehe.

Bruna i Šon. Instagram

Glasine o njihovoj vezi pojavile su se još prošlog mjeseca, kada su zajedno viđeni na odmoru u Brazilu, ali ove fotografije praktično su potvrdile da Hollywood ima novi it-par. Ovo je ujedno i Šonova prva javna romansa nakon raskida s Kamilom Kabeljo, s kojom je bio u dugoj i medijski praćenoj vezi.
# NEJMAR
# BRUNA MARQUEZINE
# ŠON MENDES
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