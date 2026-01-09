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GLUMICA I AKTIVISTKINJA

Je li ovo najljepša baka na svijetu: Džejn Fonda ima 87 godina

Tokom sedamdesetih godina bila je jedan od najglasnijih glasova protiv rata u Vijetnamu

Fonda redovno vježba, i to bez izgovora. Instagram

E. A.

9.1.2026

Džejn Fonda (87) ime je koje već više od šest decenija gledamo na malim ekranima. Glumica, aktivistica i fitness pionirka rođena je 21. decembra 1937. godine u Njujorku, a kći je slavnog glumca Henrija Fonde. 

U Holivudu je svoje mjesto pronašla već početkom šezdesetih godina. Od tada je izgradila karijeru kakvom se malo ko može pohvaliti – s dva Oskara, brojnim kultnim filmovima i statusom jedne od najvažnijih glumačkih figura svog vremena.

Publika je pamti po ulogama u filmovima „Klut“, „Koming Houm“ i „Najn tu Fajv“, a kritičari je cijene zbog njene sposobnosti da s lakoćom prelazi iz žanra u žanr – od drame do komedije.

No, Fonda nikada nije bila samo glumica. Tokom sedamdesetih godina bila je jedan od najglasnijih glasova protiv rata u Vijetnamu, a kasnije i snažna zagovornica ženskih prava te borbe protiv klimatskih promjena.

Džejn Fonda. People

Danas, s 87 godina, izgleda bolje nego ikada. Na nedavnim dodjelama nagrada ponovo je zasjenila mnogo mlađe kolegice – besprijekorno dotjerana, s osmijehom i držanjem koje odaje samopouzdanje. 

U intervjuu za strane medije otkrila je da se ne osjeća kao „stara osoba“ te da se sada osjeća „mlađe nego kada je bila u dvadesetim“.

U Holivudu je svoje mjesto pronašla već početkom šezdesetih godina. Instagram

Fonda redovno vježba, i to bez izgovora – kombinuje trening snage, hodanje, istezanje i jogu. 

- Radim sve što sam oduvijek radila, samo sporije - izjavila je uz osmijeh.

Ta disciplina nije novost: još krajem sedamdesetih pokrenula je vlastiti fitness studio i objavila legendarne VHS snimke „Džejn Fondas Vorkaut“, koje su zauvijek promijenile način na koji žene vježbaju kod kuće.

# HOLIVUD
# DŽEJN FONDA
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