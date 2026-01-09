Je li ovo najljepša baka na svijetu: Džejn Fonda ima 87 godina

Džejn Fonda (87) ime je koje već više od šest decenija gledamo na malim ekranima. Glumica, aktivistica i fitness pionirka rođena je 21. decembra 1937. godine u Njujorku, a kći je slavnog glumca Henrija Fonde. U Holivudu je svoje mjesto pronašla već početkom šezdesetih godina. Od tada je izgradila karijeru kakvom se malo ko može pohvaliti – s dva Oskara, brojnim kultnim filmovima i statusom jedne od najvažnijih glumačkih figura svog vremena.

Publika je pamti po ulogama u filmovima „Klut“, „Koming Houm“ i „Najn tu Fajv“, a kritičari je cijene zbog njene sposobnosti da s lakoćom prelazi iz žanra u žanr – od drame do komedije. No, Fonda nikada nije bila samo glumica. Tokom sedamdesetih godina bila je jedan od najglasnijih glasova protiv rata u Vijetnamu, a kasnije i snažna zagovornica ženskih prava te borbe protiv klimatskih promjena.

Džejn Fonda . People Džejn Fonda . People

Danas, s 87 godina, izgleda bolje nego ikada. Na nedavnim dodjelama nagrada ponovo je zasjenila mnogo mlađe kolegice – besprijekorno dotjerana, s osmijehom i držanjem koje odaje samopouzdanje. U intervjuu za strane medije otkrila je da se ne osjeća kao „stara osoba“ te da se sada osjeća „mlađe nego kada je bila u dvadesetim“.

U Holivudu je svoje mjesto pronašla već početkom šezdesetih godina . Instagram U Holivudu je svoje mjesto pronašla već početkom šezdesetih godina . Instagram