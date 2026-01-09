Glumica tvrdi da su producenti serije “Čari” provjeravali njenu kilažu svake sezone: Kružili bi oko mene

Rouz Makgauan, koja je tumačila Pejdž u seriji “Čari” od 2001. do 2006. godine, otkrila je u novom podcastu “We Need to Talk” da su je producenti redovno pregledali i provjeravali njenu težinu. - Oni bi provjeravali moju težinu kada bih se vraćala iz sezone u sezonu. Kružili su oko mene - prisjetila se glumica, dodajući s ironijom da su muškarci zapravo kontrolisali svoj proizvod.

Kultna serija "Čari" . Platforma X Kultna serija "Čari" . Platforma X

Makgauan je opisala kako je taj “smirujući” postupak tada bio smatran potpuno prihvatljivim na “neprijatnom setu”. Glumica je takođe izrazila mješovita osjećanja o današnjem Holivudu, tvrdeći da industrija samo ispira usta tvrdnjama da se promijenila. Objasnila je da je rad na seriji bio težak jer je prvi put imala posla sa “superkorporativnim” dinamikama. - Pitala sam ljude u odijelima da li bi me otpustili ako bi me uhvatili da pušim džoint. Rekli su: ‘Koji god posao da dobiješ, oduzećemo ti plate do kraja života, a onda ćemo ići na tvoju porodicu - prisjetila se veoma ozbiljnih prijetnji.