Glumica tvrdi da su producenti serije “Čari” provjeravali njenu kilažu svake sezone: Kružili bi oko mene

Rouz Makgauan, koja je tumačila Pejdž u seriji “Čari” od 2001. do 2006. godine, otkrila je u novom podcastu “We Need to Talk” da su je producenti redovno pregledali i provjeravali njenu težinu.
- Oni bi provjeravali moju težinu kada bih se vraćala iz sezone u sezonu. Kružili su oko mene - prisjetila se glumica, dodajući s ironijom da su muškarci zapravo kontrolisali svoj proizvod.
Makgauan je opisala kako je taj “smirujući” postupak tada bio smatran potpuno prihvatljivim na “neprijatnom setu”.
Glumica je takođe izrazila mješovita osjećanja o današnjem Holivudu, tvrdeći da industrija samo ispira usta tvrdnjama da se promijenila.
Objasnila je da je rad na seriji bio težak jer je prvi put imala posla sa “superkorporativnim” dinamikama.
- Pitala sam ljude u odijelima da li bi me otpustili ako bi me uhvatili da pušim džoint. Rekli su: ‘Koji god posao da dobiješ, oduzećemo ti plate do kraja života, a onda ćemo ići na tvoju porodicu - prisjetila se veoma ozbiljnih prijetnji.
U ranije objavljenoj memoarskoj knjizi “Brave”, glumica je navela da je za ulogu dobila deset kilograma kako bi izgledala kao slična kao zamjena za lik Pru, koju je tumačila Šenen Doerti.
Kada je obojila kosu u jarko crvenu pred drugu sezonu, “bijesni” producenti su poludjeli, ali Rouz je bila zadovoljna i odlučila da zadrži promjenu.
Glumica je takođe ranije priznala da je zbog zahtjevnog tempa snimanja često bila bolesna, imala napade panike…