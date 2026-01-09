Ove ljepotice se takmiče za srce Petra i Karla: "Gospodin Savršeni" uskoro na malim ekranima

Dvojica muškaraca različitih energija, ali istog cilja – pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona šoua „Gospodin Savršeni“ donosi više emocija i više rizika nego ikada prije. Premijera je zakazana za 26. januar na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u.

Petar i Karlo . RTL Petar i Karlo . RTL

Nakon što je javnost već upoznala Jelenu M., Ivu i Manuelu, red je došao na još tri kandidatkinje koje se nadaju da će upravo u ovom šou pronaći svoju srodnu dušu. Jelena G. (24), Beograd Jelena ima 24 godine i dolazi iz Beograda. Iako su joj obrazovanje i posao u toj oblasti važni oslonci, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama, jer je taj posao izuzetno raduje.

Jelena ima 24 godine . RTL Jelena ima 24 godine . RTL

Za sebe kaže da je iskrena, vrijedna i komunikativna osoba, ali priznaje da ponekad previše analizira detalje, strogo se drži pravila i teško skriva emocije kada joj neko ne odgovara. Ljude često iznenade njena visina i nježan, smirujući glas, kao i neobična ljubav prema wellness centrima i termama. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, konflikte rješava razgovorom, a u ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost. Monika (32), Palma de Mallorca Monika ima 32 godine i živi u Palmi de Mallorci. Slobodno vrijeme provodi igrajući tenis, baveći se ronjenjem i trenirajući nekoliko puta sedmično. Uživa u morskom načinu života, a njen idealan plan je pola godine provoditi u Hrvatskoj, a pola u Španiji.

Monika ima 32 godine . RTL Monika ima 32 godine . RTL



Iskreno priznaje da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci, zbog čega je odlučila posvetiti se sebi i godinu dana ne ulaziti u veze. Danas traži muškarca koji će joj biti najbolji prijatelj i koji joj je fizički privlačan. Samouvjerena je, zna šta želi i šta ne želi, a u show se prijavila jer vjeruje u ljubav i smatra da je ovo pravi trenutak za novu životnu priču. Nuša (20), Ljubljana Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Na prvi pogled djeluje nježno i krhko, ali iza mirnog izgleda krije se snažna emocija i velika strast. Opisuje se kao intuitivna, osjetljiva i vođena osjećajem pravde. Upisala je Pravni fakultet jer voli rasprave, a strastvena je u svemu što radi – od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama. Iako priznaje da se lako zaljubljuje i da još nije bila u ozbiljnoj vezi, ističe da su joj u odnosu najvažniji poštovanje, karizma i sigurnost partnera. Spremna je, kako kaže, za avanturu zvanu „Gospodin Savršeni“.

Nuša ima 20 godina . RTL Nuša ima 20 godina . RTL