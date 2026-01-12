Prelijepa bivša misica i 11 godina mlađi suprug nisu skidali ruke jedno s drugoga

Prijanka Čopra i Nik Džonas bili su među najzapaženijim parovima na crvenom tepihu ovogodišnje dodjele Zlatnih globusa, gdje su još jednom potvrdili status jednog od najatraktivnijih slavnih parova.

Prijanka je zablistala u elegantnoj tamnoplavoj haljini bez naramenica, inspirisanoj starim holivudskim glamuroznim stilom. Sjajni gornji dio istakao je dekolte, dok je bogati donji dio haljine dao dozu klasične elegancije. Izgled je upotpunila upečatljivom dijamantnom ogrlicom, raspuštenom kosom u valovima i decentnim make-upom.

Njen suprug, jedanaest godina mlađi Nik Džonas, nosio je klasični crni smoking s bijelom košuljom i leptir-mašnom, savršeno usklađen s Prijankinim sofisticiranim stilom.

Par je tokom večeri razmjenjivao nježnosti i osmijehe pred fotografima, ostavljajući snažan utisak skladnog i zaljubljenog para.