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SUPERMODEL

Teška operacija spasila život manekenki: Smrt prijetila do posljednjeg časa

Sredinom decembra, modna ikona je podvrgnuta peraciji pluća nakon što joj je dijagnostifikovan urođeni defekt

Anok Jai. Instagram

E. A.

12.1.2026

Supermodel Anok Jai prošla je kroz “tešku, životno spašavajuću operaciju” nakon što je razvila sepsu ubrzo nakon operacije pluća, ekskluzivno otkriva Page Six portal.

Izvor navodi da je 28-godišnja modna zvijezda hitno prebačena u bolnicu i tretirana zbog sepse.

Trenutno se Jai oporavlja.

Sredinom decembra, modna ikona je podvrgnuta peraciji pluća nakon što joj je dijagnostifikovan urođeni defekt koji je preopterećivao srce i polako uništavao pluća.

Nije jasno da li je operacija direktno uzrokovala sepsu, ali to je česta komplikacija poznata kao postoperativna sepsa.

Nakon tada uspješne operacije, Jai je na Instagramu opisala tihu borbu kroz koju je prolazila tokom posljednje godine.

- Ono što je počelo kao asimptomatski problem većinu mog života, pretvorilo se u dugotrajni kašalj, koji je prerastao u bolove u grudima, povremeno iskašljavanje krvi, a ponekad i poteškoće s disanjem - napisala je, dodajući da je radila kao da se ništa ne dešava.

Međutim, brzo je shvatila da “svemir ima način da vas uspori i probudi”.

Morala je da ode pod nož.

# ANOK JAI
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