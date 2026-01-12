Teška operacija spasila život manekenki: Smrt prijetila do posljednjeg časa

Supermodel Anok Jai prošla je kroz “tešku, životno spašavajuću operaciju” nakon što je razvila sepsu ubrzo nakon operacije pluća, ekskluzivno otkriva Page Six portal.

Izvor navodi da je 28-godišnja modna zvijezda hitno prebačena u bolnicu i tretirana zbog sepse.

Trenutno se Jai oporavlja.

Sredinom decembra, modna ikona je podvrgnuta peraciji pluća nakon što joj je dijagnostifikovan urođeni defekt koji je preopterećivao srce i polako uništavao pluća.

Nije jasno da li je operacija direktno uzrokovala sepsu, ali to je česta komplikacija poznata kao postoperativna sepsa.