Ivana Knoll iznenadila sve: "Rekla sam DA"

Ivana Knoll najavila je nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica, čime je ostvarila san mnogih muzičara. Naime, nastupit će u New Yorku, u čuvenom Madison Square Gardenu.

– Da!!! Knolldoll u Madison Square Gardenu. 17. siječnja – neposredno prije glavnog izvođača – napisala je Ivana u opisu objave.

Ipak, video koji je objavila zbunio je mnoge njene pratitelje. Na početku snimka Ivana rukom prekriva lice, a na prstu se vidi prsten, dok joj je na dlanu ispisana poruka „Rekla sam da“. Zbog toga su brojni pomislili da je riječ o zarukama.