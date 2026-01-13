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Ivana Knoll iznenadila sve: "Rekla sam DA"

Ivana već neko vrijeme živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje gradi karijeru DJ-ice

Ivana Knol - Avaz
Ivana Knol - Avaz
Ivana Knol - Avaz
Ivana Knoll - Avaz
Ivana Knoll - Avaz
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E. A.

13.1.2026

Ivana Knoll najavila je nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica, čime je ostvarila san mnogih muzičara. Naime, nastupit će u New Yorku, u čuvenom Madison Square Gardenu.

– Da!!! Knolldoll u Madison Square Gardenu. 17. siječnja – neposredno prije glavnog izvođača – napisala je Ivana u opisu objave.

Ipak, video koji je objavila zbunio je mnoge njene pratitelje. Na početku snimka Ivana rukom prekriva lice, a na prstu se vidi prsten, dok joj je na dlanu ispisana poruka „Rekla sam da“. Zbog toga su brojni pomislili da je riječ o zarukama.

Ivana već neko vrijeme živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje gradi karijeru DJ-ice. Nastupala je i na posljednjem Ultra Europe festivalu u Splitu.

Podsjetimo, Ivana Knoll proslavila se bodreći hrvatsku nogometnu reprezentaciju na velikim takmičenjima, a u središtu medijske pažnje našla se tokom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, ponajviše zbog svojih upečatljivih i provokativnih navijačkih izdanja.

# IVANA KNOL
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