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ALESANDRA AMBROSIO

Manekenka pokazala zavidnu formu i vitku figuru

Ambrosio je u martu 2025. godine govorila o njihovoj vezi, ističući da dijele istu strast prema životu

Alesandra Ambrosio - Avaz
Alesandra Ambrosio uživa u Brazilu - Avaz
Alesandra Ambrosio - Avaz
Alesandra Ambrosio - Avaz
Alesandra Ambrosio - Avaz
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E. A.

13.1.2026

Manekenka pokazala zavidnu formu i vitku figuru, jedna od fotografija prikazuje je s leđa

Manekenka Alesandra Ambrosio pokazala je zavidnu formu i vitku figuru dok je boravila na odmoru u Brazilu, dijeleći sa pratiocima fotografije sa plaže na društvenim mrežama.

Ambrosio (44) je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima nosi šareni, karirani bikini, uživajući u moru i suncu.

Alesandra, bivši Viktorijin anđeo, upotpunila je izgled slojevitim ogrlicama i sunčanim naočarima, dok je pozirala na pijesku i u vodi. Jedna od fotografija prikazuje je s leđa, u tanga donjem dijelu bikinija.

Oborila je fanove s nogu. Uz objavu je označila i prijateljice koje su joj se pridružile na putovanju – takođe su to manekenke, Ludi Delfino i Kesi Lara.

Manekenka je od 2024. godine u vezi sa australijskim dizajnerom nakita Bakom Palmerom, koji joj se nedavno pridružio na putovanju po Brazilu.

Ambrosio je u martu 2025. godine govorila o njihovoj vezi, ističući da dijele istu strast prema životu.

- Volimo da živimo punim plućima, da provodimo vrijeme zajedno i uživamo u svakom malom trenutku - izjavila je tada.

Alesandra Ambrosio je majka kćerke Anje (17) i sina Noe (13), koje ima sa biznismenom Džejmijem Mazurom. Par se vjerio 2008. godine, ali su se razišli 2018.

# ALESANDRA AMBROSIO
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