Manekenka pokazala zavidnu formu i vitku figuru, jedna od fotografija prikazuje je s leđa

Manekenka Alesandra Ambrosio pokazala je zavidnu formu i vitku figuru dok je boravila na odmoru u Brazilu, dijeleći sa pratiocima fotografije sa plaže na društvenim mrežama.

Ambrosio (44) je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima nosi šareni, karirani bikini, uživajući u moru i suncu.

Alesandra, bivši Viktorijin anđeo, upotpunila je izgled slojevitim ogrlicama i sunčanim naočarima, dok je pozirala na pijesku i u vodi. Jedna od fotografija prikazuje je s leđa, u tanga donjem dijelu bikinija.

Oborila je fanove s nogu. Uz objavu je označila i prijateljice koje su joj se pridružile na putovanju – takođe su to manekenke, Ludi Delfino i Kesi Lara.