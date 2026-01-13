Za vrijeme pandemije osvojila je društvene mreže: Sjećate li se nje

Dok su milioni ljudi tokom pandemije zatvoreni u stanovima bez kraja skrolali po društvenim mrežama, jedno lice plesalo je s ekrana na ekran i u rekordnom roku postalo simbol TikTok ere. Danas se mnogi pitaju – gdje je nestala Addison Rae?

U proljeće 2020. godine bilo je gotovo nemoguće otvoriti TikTok, a da se barem jedan video Addison Rae ne pojavi na ekranu. Plesni izazovi, savršeno tempirani pokreti i zarazan osmijeh pretvorili su tada 19-godišnju djevojku iz Louisiane u globalni fenomen. U vrijeme kada je svijet stao zbog pandemije, Addison Rae je, doslovno, plesala prema vrhu.

Nekoliko godina kasnije, postavlja se pitanje – gdje je danas Addison Rae?