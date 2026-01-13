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ADISON RAE

Za vrijeme pandemije osvojila je društvene mreže: Sjećate li se nje

Addison Rae Easterling rođena je 2000. godine i od malih nogu bavila se plesom

E. A.

13.1.2026

Dok su milioni ljudi tokom pandemije zatvoreni u stanovima bez kraja skrolali po društvenim mrežama, jedno lice plesalo je s ekrana na ekran i u rekordnom roku postalo simbol TikTok ere. Danas se mnogi pitaju – gdje je nestala Addison Rae?

U proljeće 2020. godine bilo je gotovo nemoguće otvoriti TikTok, a da se barem jedan video Addison Rae ne pojavi na ekranu. Plesni izazovi, savršeno tempirani pokreti i zarazan osmijeh pretvorili su tada 19-godišnju djevojku iz Louisiane u globalni fenomen. U vrijeme kada je svijet stao zbog pandemije, Addison Rae je, doslovno, plesala prema vrhu.

Nekoliko godina kasnije, postavlja se pitanje – gdje je danas Addison Rae?

Addison Rae Easterling rođena je 2000. godine i od malih nogu bavila se plesom. TikTok je u početku bio samo hobi – aplikacija na kojoj je 2019. godine počela objavljivati kratke plesne videozapise. Zatim je došla pandemija: lockdowni, dosada i milioni ljudi s telefonima u rukama – savršeni uslovi za eksploziju nove vrste slave.

U svega nekoliko mjeseci Addison je postala jedno od najprepoznatljivijih lica TikToka. Pridružila se Hype Houseu, preselila u Los Angeles i potpisala ugovor s jednom od najmoćnijih holivudskih agencija. Broj pratitelja rastao je vrtoglavom brzinom, a s njim i interes velikih svjetskih brendova.

# ADISON REAA
# TITKTOK
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