Ljepotica konačno pokazala lice bez filera: Ponovo se osjećam kao stara ja

Američka manekenka Bruks Nejder otkrila je da je u potpunosti uklonila filere iz usana, poručivši da se, nakon estetske promjene, ponovo osjeća kao nekada.

Nejder (28) je na Instagramu objavila fotografiju novog, prirodnijeg izgleda i otkrila da je posljednje ostatke filera “rastvorila” neposredno prije putovanja u Kabo.

- Neposredno pred Kabo sam uklonila i posljednji filer i osjećam se kao stara ja - napisala je uz objavu.

Na fotografiji iz profila vide se njene usne koje su još pod blagim podlivom, ali znatno prirodnijeg izgleda nego ranije.

Manekenka je dodatno potvrdila promjenu objavivši još nekoliko fotografija sa večere na otvorenom, uz poruku: “Osmijeh bez filera”.

Njenu odluku podržala je i sestra Sara Džejn Nejder, koja je uz zajedničku fotografiju napisala: “Slatka djevojka (i bez filera”.

Zvijezda naslovnice Sports Illustrated Swimsuit izdanja već je ranije najavila da planira da se okrene prirodnijem izgledu.

Njena prva procedura uklanjanja filera zabilježena je i na TikToku, gdje je kroz šalu poručila da je to bio njen božićni poklon roditeljima.