Zanosna plavuša u bikiniju pozirala u snijegu: Led se topi zbog tebe

Kad se visoka moda i zimska idila susretnu na neočekivan način, rezultat su fotografije koje ne ostavljaju ravnodušnima, a Rosi Hantington upravo je to dokazala novim snimanjem na snijegu.

Na snijegom prekrivenim planinama, usred bajkovitog zimskog krajolika, Rosi je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najuticajnijih modnih ikona današnjice.

Slavna manekenka i preduzetnica pozirala je u bijelom bikiniju, dok je zimski ambijent – snijeg, borova šuma i dramatični planinski vrhovi – poslužio kao snažan kontrast njenom stajlingu.

Rosi je izgled upotpunila raskošnom krznenom jaknom i kapom u istoj nijansi, stvarajući spoj luksuza i hrabre modne provokacije.