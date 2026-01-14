Matel predstavio prvu Barbi lutku s autizmom

Kompanija Matel predstavila je prvu Barbi lutku sa autizmom, u okviru linije “Barbie Fashionistas”, sa ciljem da veći broj djece u igračkama vidi odraz sopstvenih iskustava i svijeta koji ih okružuje.

Iz kompanije su poručili da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti inkluziji i reprezentaciji, piše Gardijan.

Nova lutka predstavljena je šest mjeseci nakon što je Matel lansirao prvu Barbi lutku sa dijabetesom tipa 1, a razvijena je u saradnji sa američkom organizacijom “Autistic Self Advocacy Network”.

Lutka je dizajnirana tako da prikaže neka od iskustava djece sa autizmom – pogled joj je blago usmjeren u stranu, što odražava izbjegavanje direktnog kontakta očima kod nekih osoba iz spektra.

Ima potpuno savitljive laktove i zglobove, što joj omogućava pokrete poput mahanja rukama koji pomažu nekim osobama sa autizmom da obrade senzorne informacije ili izraze uzbuđenje.