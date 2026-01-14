Matel predstavio prvu Barbi lutku s autizmom

Kompanija Matel predstavila je prvu Barbi lutku sa autizmom, u okviru linije “Barbie Fashionistas”, sa ciljem da veći broj djece u igračkama vidi odraz sopstvenih iskustava i svijeta koji ih okružuje.
Iz kompanije su poručili da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti inkluziji i reprezentaciji, piše Gardijan.
Nova lutka predstavljena je šest mjeseci nakon što je Matel lansirao prvu Barbi lutku sa dijabetesom tipa 1, a razvijena je u saradnji sa američkom organizacijom “Autistic Self Advocacy Network”.
Lutka je dizajnirana tako da prikaže neka od iskustava djece sa autizmom – pogled joj je blago usmjeren u stranu, što odražava izbjegavanje direktnog kontakta očima kod nekih osoba iz spektra.
Ima potpuno savitljive laktove i zglobove, što joj omogućava pokrete poput mahanja rukama koji pomažu nekim osobama sa autizmom da obrade senzorne informacije ili izraze uzbuđenje.
Barbi nosi i antistres prsten, slušalice za poništavanje buke radi smanjenja senzornog opterećenja, kao i tablet sa simbolima za alternativnu i augmentativnu komunikaciju, namijenjen olakšavanju svakodnevne komunikacije.
Barbi takođe nosi široku, ljubičastu haljinu sa tankim prugama, kratkim rukavima i lepršavom suknjom kako bi se smanjio kontakt tkanine sa kožom.
Ljubičaste cipele upotpunjuju odjeću, sa ravnim đonovima koji poboljšavaju stabilnost i lakoću kretanja.
Prve Barbi lutke pojavile su se 1959. godine, ali sve do 2019. u ponudi nije bilo lutaka sa invaliditetom.
Danas postoje Barbi lutke sa invalidskim kolicima, Daunovim sindromom, protezama, vitiligom i slušnim aparatima, kao i Ken lutke sa sličnim karakteristikama.
Globalna direktorka sektora za lutke u Matelu Džejmi Sajdželman izjavila je da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti kompanije inkluziji i reprezentaciji.
- Barbi je oduvijek nastojala da odražava svijet koji djeca vide i mogućnosti koje zamišljaju. Ponosni smo što predstavljamo prvu Barbi lutku sa autizmom, jer svako dijete zaslužuje da se prepozna u Barbi - navela je Sajdželman.
Predstavnici organizacija koje se bave autizmom ocijenili su da ova lutka može doprinijeti razbijanju predrasuda i većoj vidljivosti iskustava autističnih djevojčica, koje se rjeđe dijagnostikuju od dječaka, kao i normalizaciji korišćenja pomagala u svakodnevnom životu.