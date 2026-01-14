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Matel predstavio prvu Barbi lutku s autizmom

Iz kompanije su poručili da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti inkluziji i reprezentaciji, piše Gardijan

Nova lutka predstavljena je šest mjeseci nakon što je Matel lansirao prvu Barbi lutku sa dijabetesom tipa 1. Instagram

E. A.

14.1.2026

Kompanija Matel predstavila je prvu Barbi lutku sa autizmom, u okviru linije “Barbie Fashionistas”, sa ciljem da veći broj djece u igračkama vidi odraz sopstvenih iskustava i svijeta koji ih okružuje.

Iz kompanije su poručili da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti inkluziji i reprezentaciji, piše Gardijan.

Nova lutka predstavljena je šest mjeseci nakon što je Matel lansirao prvu Barbi lutku sa dijabetesom tipa 1, a razvijena je u saradnji sa američkom organizacijom “Autistic Self Advocacy Network”.

Lutka je dizajnirana tako da prikaže neka od iskustava djece sa autizmom – pogled joj je blago usmjeren u stranu, što odražava izbjegavanje direktnog kontakta očima kod nekih osoba iz spektra.

Ima potpuno savitljive laktove i zglobove, što joj omogućava pokrete poput mahanja rukama koji pomažu nekim osobama sa autizmom da obrade senzorne informacije ili izraze uzbuđenje.


Barbi nosi i antistres prsten, slušalice za poništavanje buke radi smanjenja senzornog opterećenja, kao i tablet sa simbolima za alternativnu i augmentativnu komunikaciju, namijenjen olakšavanju svakodnevne komunikacije.

Barbi takođe nosi široku, ljubičastu haljinu sa tankim prugama, kratkim rukavima i lepršavom suknjom kako bi se smanjio kontakt tkanine sa kožom.

Ljubičaste cipele upotpunjuju odjeću, sa ravnim đonovima koji poboljšavaju stabilnost i lakoću kretanja.

Prve Barbi lutke pojavile su se 1959. godine, ali sve do 2019. u ponudi nije bilo lutaka sa invaliditetom.

Danas postoje Barbi lutke sa invalidskim kolicima, Daunovim sindromom, protezama, vitiligom i slušnim aparatima, kao i Ken lutke sa sličnim karakteristikama.

Globalna direktorka sektora za lutke u Matelu Džejmi Sajdželman izjavila je da nova Barbi predstavlja nastavak posvećenosti kompanije inkluziji i reprezentaciji.

- Barbi je oduvijek nastojala da odražava svijet koji djeca vide i mogućnosti koje zamišljaju. Ponosni smo što predstavljamo prvu Barbi lutku sa autizmom, jer svako dijete zaslužuje da se prepozna u Barbi - navela je Sajdželman.

Predstavnici organizacija koje se bave autizmom ocijenili su da ova lutka može doprinijeti razbijanju predrasuda i većoj vidljivosti iskustava autističnih djevojčica, koje se rjeđe dijagnostikuju od dječaka, kao i normalizaciji korišćenja pomagala u svakodnevnom životu.

# BARBIE
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