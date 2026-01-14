Kakvo tijelo: Pjevačica "zapalila" društvene mreže

Popularna glazbenica objavila je niz fotografija s luksuznog odmora, na kojima pozira u badiću, a prizori s tirkiznog mora i pješčanih plaža nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

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Pjevačica Tea Tairović ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

Tea Tairović zna kako zagrijati društvene mreže – njezine najnovije fotografije u badiću s egzotičnog odmora izazvale su lavinu reakcija i komentara.

Tea je pokazala zavidnu liniju i preplanuli ten, a opuštene, ali zavodljive poze savršeno su se uklopile u egzotičnu atmosferu destinacije.

Uz objavu je kratko poručila: ''Lepa smo, zdrava smo, odmorna smo''.