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ANTONELA JUKIČIĆ

U "Gospodinu Savršenom" i bivša djevojka hrvatskog reprezentativca: Svi govore da je najljepša ove sezone

Antonela danas traži partnera koji će prepoznati koliko je topla, uporna i spremna na lični rast

E. A.

14.1.2026

U novoj sezoni RTL-ovog šoua „Gospodin Savršeni“ takmičit će se Antonela Jukičić, bivša djevojka hrvatskog nogometaša i reprezentativca Marina Pongračića. Antonela ima 28 godina i dolazi iz Slavonskog Broda, ali su njezine ambicije odavno nadrasle granice rodnog grada.

Sa samo 19 godina spakovala je kofere i otišla u Njemačku, gdje je započela novi život i ušla u ozbiljnu vezu. Iako je početak bio uzbudljiv, s vremenom je shvatila da gubi sebe, pa je odlazak bio neminovan.

Antonela danas traži partnera koji će prepoznati koliko je topla, uporna i spremna na lični rast. Želi ponovo biti verzija sebe koja se usuđuje tražiti više – i od sebe i od ljubavi. Zauzvrat nudi iskrenost, otvoren odnos i emocije bez igara i skrivenih namjera.

U vezi su joj najvažniji otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji cijeni njezinu snagu. U show ulazi s jasnim ciljem – upoznati muškarca s kojim može graditi stabilan i iskren odnos.

Njezin bivši partner Marin Pongračić trenutno nastupa za Fiorentinu, a igra na poziciji stopera, uz mogućnost igranja i na desnom boku te u defanzivnom veznom redu. 

Za seniorsku reprezentaciju Hrvatske debitovao je 2020. godine u prijateljskoj utakmici protiv Turske.

# GOSPODIN SAVRŠENI
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