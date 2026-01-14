U "Gospodinu Savršenom" i bivša djevojka hrvatskog reprezentativca: Svi govore da je najljepša ove sezone

U novoj sezoni RTL-ovog šoua „Gospodin Savršeni“ takmičit će se Antonela Jukičić, bivša djevojka hrvatskog nogometaša i reprezentativca Marina Pongračića. Antonela ima 28 godina i dolazi iz Slavonskog Broda, ali su njezine ambicije odavno nadrasle granice rodnog grada.

Sa samo 19 godina spakovala je kofere i otišla u Njemačku, gdje je započela novi život i ušla u ozbiljnu vezu. Iako je početak bio uzbudljiv, s vremenom je shvatila da gubi sebe, pa je odlazak bio neminovan.

Antonela danas traži partnera koji će prepoznati koliko je topla, uporna i spremna na lični rast. Želi ponovo biti verzija sebe koja se usuđuje tražiti više – i od sebe i od ljubavi. Zauzvrat nudi iskrenost, otvoren odnos i emocije bez igara i skrivenih namjera.

U vezi su joj najvažniji otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji cijeni njezinu snagu. U show ulazi s jasnim ciljem – upoznati muškarca s kojim može graditi stabilan i iskren odnos.