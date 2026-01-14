Razlika u godinama im ništa ne znači: Holivudski par uživa u ljubavi

Đidži Hadid i Bredli Kuper posljednjih mjeseci često su viđani zajedno, a njihovi opušteni izlasci i bliskost dali su naslutiti da su veoma zaljubljeni.

Holivudski supermodel Đidži Hadid (30) i glumac Bredli Kuper (51) postali su jedan od najpraćenijih parova u posljednje vrijeme. Uprkos razlici u godinama od 21 godine, njihova veza djeluje skladno i prirodno, a zajednički nastupi u javnosti redovno oduševljavaju fanove.

Par je prvi put viđen zajedno u oktobru 2023. godine, a dugo su uspijevali sačuvati privatnost svoje veze. Tek u maju 2024. Đidži je na Instagramu objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju i tako zvanično potvrdila romansu.

Njihova ljubav i zajednički trenuci privlače veliku pažnju medija i javnosti, a fotografije s elegantnih izlazaka i opuštenih svakodnevnih šetnji pokazuju koliko uživaju zajedno.