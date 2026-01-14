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HOLIVUD

Video / Romantičan poljubac Kijanua Rivsa i njegove partnerke osvanuo na Instagramu: Strast im ide bolje od klizanja

Na slici koju je objavila, vidimo par dok se ljubi na klizalištu ispred čuvenog božićnog drveta “Rockefeller” centra

Kijanu s djevojkom. Instagram

E. A.

14.1.2026

Kijanu Rivs i njegova djevojka Aleksandra Grant i dalje su u srećnoj vezi, što je potvrdio njihov romantični poljubac u Njujorku. Grant je podijelila detalje o njihovoj vezi, a rijetko to čini, objavivši na Instagramu trenutke sa nedavne noći sa Rivsom.

Sve se desilo nakon njegove predstave na Brodveju, “Čekajući Godoa”.

Na slici koju je objavila, vidimo par dok se ljubi na klizalištu ispred čuvenog božićnog drveta “Rockefeller” centra.

Osim toga, Grant je podijelila fotografiju na kojoj vidimo da se smiješe držeći jedno drugo, kao i simpatičan video.

Pokušavaju da ne padnu dok klizaju, ali im strast ide mnogo bolje.

Grant je zahvalila i ljudima iza scene koji su omogućili njihovo izlazak.

- Vraćanje na led nakon nekoliko decenija i prelazak sa hokejaških klizaljki na umjetničke – nije šala - napisala je.

Grant je dodala da je srećna.

- Dakle, uvijek reci da – povezivanju! Da – radosti, da – izlasku, čak i kada si iscrpljen, da – isprobavanju novih stvari, da – životu po svom, i da ostaneš otvoren za iznenađenja - dopisala je.

Rivs i Grant su vezu javno priznali 2019. godine, nakon što su godinama bili prijatelji i sarađivali.

U septembru 2025. Grant je demantovala glasine o braku.

- Objavljujem ovo da zahvalim svima na čestitkama za naš brak. Osim što se nismo vjenčali - pojasnila je tada.

# KIJANU RIVS
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