Nakon što je skupila milione pratilaca, ljudi shvatili da zapravo ne postoji: Živi u dubinama programiranja

Influenserka Nia Noir, koja je na društvenim mrežama stekla milione pratilaca i neslužbenu titulu “najljepše djevojke na svijetu”, našla se u središtu pažnje nakon što je otkriveno da se ne radi o stvarnoj osobi, već o liku stvorenom pomoću vještačke inteligencije.

Njen profil privukao je ogromnu pažnju na TikToku i Instagramu, ali iza naizgled savršenog izgleda krije se digitalna kreacija.

Nia Noir na TikToku ima 2,6 miliona pratilaca, a u opisu profila navodi: “Samo djevojka s tamnom stranom.”

Na Instagramu je prati više od 5000 korisnika, a ima i Telegram nalog koji funkcioniše kao servis za sadržaj dostupan putem pretplate.