Nakon što je skupila milione pratilaca, ljudi shvatili da zapravo ne postoji: Živi u dubinama programiranja

Influenserka Nia Noir, koja je na društvenim mrežama stekla milione pratilaca i neslužbenu titulu “najljepše djevojke na svijetu”, našla se u središtu pažnje nakon što je otkriveno da se ne radi o stvarnoj osobi, već o liku stvorenom pomoću vještačke inteligencije.
Njen profil privukao je ogromnu pažnju na TikToku i Instagramu, ali iza naizgled savršenog izgleda krije se digitalna kreacija.
Nia Noir na TikToku ima 2,6 miliona pratilaca, a u opisu profila navodi: “Samo djevojka s tamnom stranom.”
Na Instagramu je prati više od 5000 korisnika, a ima i Telegram nalog koji funkcioniše kao servis za sadržaj dostupan putem pretplate.
Komentari na njenim profilima su podijeljeni.
Mnogi korisnici hvale njen izgled komentarima poput “tako si lijepa” i “tako si slatka”.
“Izgledaš kao Barbie! Prekrasna”, napisao je jedan korisnik, dok ju je drugi nazvao “prirodno lijepom”. Treći je dodao: “Bog je vašim roditeljima podario boginju”.
Međutim, dok je mnogi nazivaju princezom, drugi su primijetili sumnjive aktivnosti, poput profila koji ostavljaju identične komentare ispod različitih videozapisa.
Velik broj korisnika direktno je ukazao na to da je Nia Noir lažna.
“O moj Bože, ovo je tako očito”, napisao je jedan, dok se drugi pitao: “Zašto niko ne primjećuje?”.
“Ovo je očito AI, jasno kao dan”, istakla je većina profila. Drugi su jednostavno pisali “AI detektovan” ili “Ovo je AI”.
Korisnici su uočili i niz nedosljednosti, od neuobičajenog broja prstiju do komentara da “Telefon čak nema ni Appleov znak”.
Neki su primijetili da slike imaju “čudan, gotovo retuširan sjaj”, što je česta karakteristika slika generiranih vještačkom inteligencijom, dok se jedan korisnik našalio da Nia Noir živi “u dubinama programiranja”.