Kćerka Čarlija Šina o sukobu sa rođenom sestrom: Potpuna je laž da sam sa njenim bivšim, ona želi da me mrze

Lola Šin demantovala je navode sestre Sami Šin, koja je tvrdila da mlađa sestra izlazi s njenim bivšim momkom, nazivajući optužbe potpunim lažima.

Dvadesetogodišnja Lola Šin oglasila se na TikToku.

- Nikada više ne branim sebe pred sestrom, jer mi iskreno nije važno. Ali ovu laž nisam mogla da prećutim. Nije istina, uopšte - napisala je.

Dodala je da je slobodna.

- Ja sam slobodna, ne viđam nikoga i definitivno ne izlazim s njenim bivšim. To je jedina situacija oko koje sam htjela da iznesem svoju stranu, jer je nevjerovatna - rekla je Lola.

Majka Lole i Sami je glumica Deniz Ričards, a otac im je glumac Čarli Šin.

Sami Šin, 21-godišnji OnlyFans model, ranije je objavila kratak video u kojem izgleda šokirano dok gleda u kameru, sugerišući da se njen bivši momak viđa sa Lolom.

Iako nije imenovala bivšeg, fanovi nagađaju da je riječ o mikro-influenseru Ajdenu Dejvidu, kojeg je Sami kratko viđala 2024. godine.

Lola je objasnila da je njihov zajednički bivši momak zapravo bio unajmljen od njihove majke, Deniz Ričards, za kućne poslove.

- Moja majka ga je zaposlila da se brine o njenim psima i praktično čisti cijelu kuću, tako da je skoro svaki dan bio tu. Ja sam u međuvremenu živjela s cimerima, pa sam se morala vratiti kući dok ne pronađem drugo mjesto. Nisam uopšte razgovarala s njenim bivšim, ali ga je majka smjestila u kuću, preko puta mene - objasnila je Lola.

Dodala je da apsolutno nikada ne bi uradila nešto sa bivšim momkom svoje sestre, napominjući da Sami i ona imaju potpuno različite tipove muškaraca.