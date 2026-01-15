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RAT NA TIKTOKU

Kćerka Čarlija Šina o sukobu sa rođenom sestrom: Potpuna je laž da sam sa njenim bivšim, ona želi da me mrze

Iako nije imenovala bivšeg, fanovi nagađaju da je riječ o mikro-influenseru Ajdenu Dejvidu, kojeg je Sami kratko viđala 2024. godine

Ne smiruju se. Instagram

E. A.

15.1.2026

Lola Šin demantovala je navode sestre Sami Šin, koja je tvrdila da mlađa sestra izlazi s njenim bivšim momkom, nazivajući optužbe potpunim lažima.

Dvadesetogodišnja Lola Šin oglasila se na TikToku.

- Nikada više ne branim sebe pred sestrom, jer mi iskreno nije važno. Ali ovu laž nisam mogla da prećutim. Nije istina, uopšte - napisala je.

Dodala je da je slobodna.

- Ja sam slobodna, ne viđam nikoga i definitivno ne izlazim s njenim bivšim. To je jedina situacija oko koje sam htjela da iznesem svoju stranu, jer je nevjerovatna - rekla je Lola.

Majka Lole i Sami je glumica Deniz Ričards, a otac im je glumac Čarli Šin.

Sami Šin, 21-godišnji OnlyFans model, ranije je objavila kratak video u kojem izgleda šokirano dok gleda u kameru, sugerišući da se njen bivši momak viđa sa Lolom.

Iako nije imenovala bivšeg, fanovi nagađaju da je riječ o mikro-influenseru Ajdenu Dejvidu, kojeg je Sami kratko viđala 2024. godine.

Lola je objasnila da je njihov zajednički bivši momak zapravo bio unajmljen od njihove majke, Deniz Ričards, za kućne poslove.

- Moja majka ga je zaposlila da se brine o njenim psima i praktično čisti cijelu kuću, tako da je skoro svaki dan bio tu. Ja sam u međuvremenu živjela s cimerima, pa sam se morala vratiti kući dok ne pronađem drugo mjesto. Nisam uopšte razgovarala s njenim bivšim, ali ga je majka smjestila u kuću, preko puta mene - objasnila je Lola.

Dodala je da apsolutno nikada ne bi uradila nešto sa bivšim momkom svoje sestre, napominjući da Sami i ona imaju potpuno različite tipove muškaraca.

Iako je priznala da je imala “par razgovora” s njenim bivšim momkom, to je bilo zbog praktične situacije jer žive u istom domu.

Lola je optužila i da je Sami postavljala stvari na društvene mreže kako bi ljudi počeli da je mrze, bez ikakvog konteksta.

- Nije situacija u kojoj želim da se nalazim i potpuno je laž - poručila je.

Sami Sheen. Instagram

Sami je u junu prošle godine optužila Lolu za homofobiju i transfobiju u TikTok videu, dok je Lola prošlog marta za Us Weekly rekla da su “na mnogo boljem mjestu” sada negoli ranije.

Takođe, je priznala da se još uvijek svađaju kao sestre.

# LOLA ŠIN
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