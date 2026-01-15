Supruga Peđe Jovanovića je prava bomba: Vitka figura mami uzdahe

Žena Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, veoma je atraktivna i lijepa, a njena pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Posebnu pažnju javnosti privlači posljednjih godina.
Anu na Instagramu prati više od 300.000 ljudi, a na ovoj platformi sa svojim pratiocima dijeli modne savjete, ali i trenutke sa brojnih putovanja.
Ana je vrlo atraktivna žena i zbog svog fizičkog izgleda često dobija komplimente. Mnoge zanima kako uspijeva da održi savršenu liniju iako se tri puta porodila.
Kako je sama priznala, hrani se zdravo, ali sebi ponekad da i oduška, pa balansira između zdravog i nezdravog načina ishrane.
– Rad, red, disciplina… Onda red pečenja i nerada, pa se opet vratim na prvo i tako u krug tokom godine – napisala je Ana.
S obzirom na to da često putuje na egzotične destinacije, njen Instagram prepun je fotografija u bikiniju koje uvijek izazovu veliku pažnju i brojne reakcije, kako muškaraca, tako i žena.
Brak Ane i Peđe bio je turbulentan, a nekoliko puta su se i razvodili, o čemu su javno govorili. Nedavno su boravili na luksuznom putovanju koje su nazvali novim medenim mjesecom.
– Ovo nam je treći ili četvrti medeni mjesec. Jako nam je lijepo bilo, uživali smo. Snimili smo i spot. Ana je glumica u spotu, snimao sam ja nju, ona mene… Nije profi, ali je od srca. Posvetiću joj pjesmu „Njoj“, koja je posvećena njoj i svim ženama koje su imale strpljenja, jer nama ponekad treba više vremena da se opametimo – rekao je Peđa za „Blic“ po povratku u Beograd.
Dodao je i:
– Nisam ponosan na to što mi je trebalo duže da shvatim neke stvari. Krenuo sam stranputicom i niko mi nije mogao objasniti, ni majka, ni žena, ni brat. Mislio sam da sam u pravu – popijem, opustim se, to je za mene bilo normalno, ali je izmaklo kontroli. Sada sam se vratio u normalu i jači smo nego ikada.