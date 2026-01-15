Supruga Peđe Jovanovića je prava bomba: Vitka figura mami uzdahe

Ana je vrlo atraktivna žena i zbog svog fizičkog izgleda često dobija komplimente. Mnoge zanima kako uspijeva da održi savršenu liniju iako se tri puta porodila.

Anu na Instagramu prati više od 300.000 ljudi, a na ovoj platformi sa svojim pratiocima dijeli modne savjete, ali i trenutke sa brojnih putovanja.

Žena Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, veoma je atraktivna i lijepa, a njena pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Posebnu pažnju javnosti privlači posljednjih godina.





Kako je sama priznala, hrani se zdravo, ali sebi ponekad da i oduška, pa balansira između zdravog i nezdravog načina ishrane.

– Rad, red, disciplina… Onda red pečenja i nerada, pa se opet vratim na prvo i tako u krug tokom godine – napisala je Ana.

S obzirom na to da često putuje na egzotične destinacije, njen Instagram prepun je fotografija u bikiniju koje uvijek izazovu veliku pažnju i brojne reakcije, kako muškaraca, tako i žena.

Brak Ane i Peđe bio je turbulentan, a nekoliko puta su se i razvodili, o čemu su javno govorili. Nedavno su boravili na luksuznom putovanju koje su nazvali novim medenim mjesecom.

– Ovo nam je treći ili četvrti medeni mjesec. Jako nam je lijepo bilo, uživali smo. Snimili smo i spot. Ana je glumica u spotu, snimao sam ja nju, ona mene… Nije profi, ali je od srca. Posvetiću joj pjesmu „Njoj“, koja je posvećena njoj i svim ženama koje su imale strpljenja, jer nama ponekad treba više vremena da se opametimo – rekao je Peđa za „Blic“ po povratku u Beograd.