Bela Hadid na premijeri serije privukla pažnju u haljini bez grudnjaka

Hadid je nosila drapiranu haljinu s halter-izrezom iz Skjaparelijeve haute couture kolekcije za jesen 2025. godine. Prozirna kreacija od satena i svile imala je korzet s trompe l’oeil efektom i dugi šlep, a posebnu pažnju privukao je odvažan kroj koji je naglasio njeno poprsje – naročito jer ispod haljine nije nosila grudnjak.

Supermodel Bela Hadid pojavila se 14. januara na prvom ovogodišnjem crvenom tepihu, na njujorškoj premijeri nove serije Rajana Marfija The Beauty. Hadid u seriji glumi supermodel Rubi, a na događaj je stigla u upečatljivoj crvenoj kreaciji modne kuće Skjapareli.

Stajling je upotpunila crvenim potpeticama, što se može protumačiti kao suptilna posveta njenom liku u seriji, koji nosi ime Rubi. Prošlog proljeća viđena je na snimanju serije u Parizu upravo u crvenoj odjeći.

Izgled je zaokružila dijamantnim i srebrnim prstenjem te naušnicama, bronzanim make-upom i zalizanom punđom s bočnim razdjeljkom. Primijećeno je i da joj je kosa tamnija nego početkom godine, kada je boravila u Aspenu.

Provokativna uloga u seriji

Premijera je održana u Muzeju moderne umjetnosti, sedmicu dana prije početka emitovanja serije na kanalu FX, 21. januara. U seriji Hadid tumači supermodel čiji se izgled izobliči nakon takozvane „injekcije ljepote“.

Za ovu ulogu, koja dolazi nakon njenog pojavljivanja u seriji Yellowstone, Hadid je, navodno, sama izvodila kaskaderske scene. Njen kolega Evan Piters izjavio je da je „sjajno odradila“ svoje scene, dok je glumica Rebeka Hol njen nastup opisala kao „divlji“, dodavši da je „provokativan i nevjerovatno gledljiv“.