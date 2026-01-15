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KVALITET

Demi Mur zablistala u haljini domaće dizajnerke

Ne postoji dalje, ovo je savršenstvo – glasio je jedan od komentara

Instagram

E. A.

15.1.2026

Poznata dizajnerica Roksanda Ilinčić već dugo živi i radi u Londonu, a njene kreacije više puta bile su zaštitni znak princeze od Velsa, Kejt Midlton. Po uzoru na nju, sada se njenim dizajnom predstavila i Demi Mur, koja je pozirala u jedinstvenoj haljini čuvene dizajnerice.

Ljubičasta midi haljina asimetričnog kroja bila je izbor slavne Demi za snimanje serije Landman, čija je druga sezona nedavno počela s emitovanjem, prenosi B92.

Glamurozni stajling upotpunila je efektnim nakitom i lakiranim sandalama, ali je upravo haljina ukrala svu pažnju i bila glavna tema komentara.

– Ne postoji dalje, ovo je savršenstvo – glasio je jedan od komentara.

Demi Mur je još jednom pokazala svu svoju harizmu, ali i činjenicu da joj je Srbija posebno draga, s obzirom na to da već godinama sarađuje sa stilisticom Mašom. Njih dvije su u više navrata objavljivale zajedničke fotografije, iz kojih se vidi da su i privatno veoma bliske.

Roksanda Ilinčić je još 2023. godine dobila prestižnu titulu od kralja Čarlsa, kao priznanje za izuzetan doprinos modnoj industriji.

# DEMI MUR
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