Demi Mur zablistala u haljini domaće dizajnerke

Poznata dizajnerica Roksanda Ilinčić već dugo živi i radi u Londonu, a njene kreacije više puta bile su zaštitni znak princeze od Velsa, Kejt Midlton. Po uzoru na nju, sada se njenim dizajnom predstavila i Demi Mur, koja je pozirala u jedinstvenoj haljini čuvene dizajnerice.

Ljubičasta midi haljina asimetričnog kroja bila je izbor slavne Demi za snimanje serije Landman, čija je druga sezona nedavno počela s emitovanjem, prenosi B92.

Glamurozni stajling upotpunila je efektnim nakitom i lakiranim sandalama, ali je upravo haljina ukrala svu pažnju i bila glavna tema komentara.

– Ne postoji dalje, ovo je savršenstvo – glasio je jedan od komentara.