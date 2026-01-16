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MANEKENKA

Žizel Bundšen "pogazila" svoje pravilo i otkrila jedan detalj

Pažnju su i privukli privjesci u obliku slova, J, B, V, A, pa tako fanovi pretpostavljaju da slovo J označava ime njenog supruga

Žizel Bundšen - Avaz
Žizel Bundšen - Avaz
Žizel Bundšen - Avaz
Žizel Bundšen - Avaz
Žizel Bundšen - Avaz
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E. A.

16.1.2026

Slavna manekenka Žizel Bundšen već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Hoakimom Valenteom, za kog se nedavno i udala na intimnoj ceremoniji u porodičnom domu i to nakon što su dobili prvo zajedničko dijete.

Žizel već ima dvoje djece iz braka sa Tomom Brejdijem, a sada je sa Valenteom dobila i sina za kog je jedino bilo poznato srednje ime River.

Popularna Brazilka je i dalje uspjela da zadrži u tajnosti ime djeteta, ali je "slučajno" otkrila prvo slovo, bar se tako pretpostavlja. Na jednoj od posljednjih objava Žizel pozira sa sestrom bliznakinjom Patrisijom dok na sebi ima ogrlicu sa privjescima.

Pažnju su i privukli privjesci u obliku slova, J, B, V, A, pa tako fanovi pretpostavljaju da slovo J označava ime njenog supruga Hoakima (Joakim), B i V su Benjamin i Vivijen, njena starija djeca, dok je A vjerovatno prvo slovo imena najmlađeg sina.

Žizel se nije oglašavala o ovome i vjerovatno neće jer je poznato da nikada ne govori o detaljima svog privatnog života, pa ostaje da čekamo neku novu Instagram objavu i možda dobijemo malo više informacija, prenosi Superžena.
# ŽIZEL BUNDŠEN
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