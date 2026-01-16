Met Dejmon ima četiri kćerke i ne zna se koja je ljepša

Met Dejmon i njegova supruga Lusijana Barozo pojavili su se na njujorškoj premijeri njegovog novog filma “The Rip”, u društvu njihove četiri ćerke.

Oskarovac je pozirao u društvu svojih dama, sa kojima se rijetko pojavljuje u javnosti, a fotografije simpatične porodice brzo su obišle svijet.

Porodica kao podrška

Zanimljivo je da u filmu “The Rip” Met Dejmon ponovo glumi pored svog dugogodišnjeg prijatelja Bena Afleka.

Šarmantni glumac ženu svog života, porijeklom iz Argentine, upoznao je prije 23 godine.

U to vrijeme on je u Majamiju snimao film “Stuck on you”, dok je ona radila kao konobarica u noćnom klubu.

Među njima se rodila ljubav na prvi pogled.

- U baru punom ljudi samo sam nju vidio, a sad imamo četvoro djece - rekao je Met Dejmon u jednom intervjuu, govoreći o supruzi sa kojom je izgradio jedan od najharmoničnijih brakova u Holivudu.

Holivudska zvijezda

Kada je upoznala holivudsku zvijezdu, Lusijana je imala četvorogodišnju ćerku Aleksiju. Metu se svidjelo što joj je dijete prioritet i u tome nije vidio nikakvu prepreku. Djevojčicu je kasnije i zvanično usvojio.

Par je dobio još tri ćerke: Izabelu, Điju i Stelu.

Jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, koga ljudi pamte po filmovima “Talentovani gospodin Ripli”, “Marsovac” ili “Dobri Vil Hanting”, ujedno i najbogatiji, privatno vodi sasvim običan, porodičan život.