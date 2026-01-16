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HOLIVUD

Met Dejmon ima četiri kćerke i ne zna se koja je ljepša

Njegova supruga nema profil ni na jednoj društvenoj mreži, ne daje izjave za medije, ali je uz njega na svakog premijeri

Met Dejmon. Instagram

E. A.

16.1.2026

Met Dejmon i njegova supruga Lusijana Barozo pojavili su se na njujorškoj premijeri njegovog novog filma “The Rip”, u društvu njihove četiri ćerke.

Oskarovac je pozirao u društvu svojih dama, sa kojima se rijetko pojavljuje u javnosti, a fotografije simpatične porodice brzo su obišle svijet.

Porodica kao podrška

Zanimljivo je da u filmu “The Rip” Met Dejmon ponovo glumi pored svog dugogodišnjeg prijatelja Bena Afleka.

Šarmantni glumac ženu svog života, porijeklom iz Argentine, upoznao je prije 23 godine.

U to vrijeme on je u Majamiju snimao film “Stuck on you”, dok je ona radila kao konobarica u noćnom klubu.

Među njima se rodila ljubav na prvi pogled.

- U baru punom ljudi samo sam nju vidio, a sad imamo četvoro djece - rekao je Met Dejmon u jednom intervjuu, govoreći o supruzi sa kojom je izgradio jedan od najharmoničnijih brakova u Holivudu.

Holivudska zvijezda

Kada je upoznala holivudsku zvijezdu, Lusijana je imala četvorogodišnju ćerku Aleksiju. Metu se svidjelo što joj je dijete prioritet i u tome nije vidio nikakvu prepreku. Djevojčicu je kasnije i zvanično usvojio.

Par je dobio još tri ćerke: Izabelu, Điju i Stelu.

Jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, koga ljudi pamte po filmovima “Talentovani gospodin Ripli”, “Marsovac” ili “Dobri Vil Hanting”, ujedno i najbogatiji, privatno vodi sasvim običan, porodičan život.

Porodica kao podrška. Instagram

Njegova supruga nema profil ni na jednoj društvenoj mreži, ne daje izjave za medije, ali je uz njega na svakog premijeri.

Ovog puta, publika je dobila priliku da upozna i četiri lijepe nasljednice slavnog glumca.

# MET DEJMON
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