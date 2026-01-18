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PJEVAČICA I GLUMICA

Selena Gomez pokazala prirodnu stranu u rijetkom selfiju bez šminke

Gomez je izgledala opušteno dok je pozirala sa rukom oslonjenom na glavu.

Selena Gomez - Avaz
Selena Gomez - Avaz
Selena Gomez - Avaz
Selena Gomez - Avaz
Selena Gomez - Avaz
E. A.

18.1.2026

Selena Gomez skinula je glamur za rijetku selfi fotografiju bez šminke.

Glumica iz serije “Wizards of Waverly Place” (33) podijelila je osmijeh bez šminke na svom Instagramu u subotu.

Gomez je izgledala opušteno dok je pozirala sa rukom oslonjenom na glavu.

Za opušteni snimak nosila je bijelu majicu na bretele, što je bilo u kontrastu sa njenim prethodnim glamuroznim izgledom na nedavnom lansiranju bronzera “Rare Beauty Warm Wishes Powdered Bronzer”.

Fanovi su pohvalili njeno prirodno izdanje, posebno jer se velike zvijezde rijetko odvaže na ovaj potez.

Sam početak godine bio je zaista glamurozan za Selenu Gomez, koja je prethodno na dodjeli Zlatnih globusa 2026 nosila haljinu po mjeri kuće Chanel, sa detaljima od perja, svile…

Za crveni tepih odabrala je odvažan izgled sa svijetlim rumenilom, crvenim karminom.

Ovaj selfi bez šminke pokazuje drugu, prirodniju stranu pop zvijezde, koja rijetko dijeli ovakve trenutke sa fanovima.

# SELENA GOMEZ
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