Selena Gomez pokazala prirodnu stranu u rijetkom selfiju bez šminke

Selena Gomez skinula je glamur za rijetku selfi fotografiju bez šminke.

Glumica iz serije “Wizards of Waverly Place” (33) podijelila je osmijeh bez šminke na svom Instagramu u subotu.

Gomez je izgledala opušteno dok je pozirala sa rukom oslonjenom na glavu.

Za opušteni snimak nosila je bijelu majicu na bretele, što je bilo u kontrastu sa njenim prethodnim glamuroznim izgledom na nedavnom lansiranju bronzera “Rare Beauty Warm Wishes Powdered Bronzer”.

Fanovi su pohvalili njeno prirodno izdanje, posebno jer se velike zvijezde rijetko odvaže na ovaj potez.